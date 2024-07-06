布局2026？首助講國會改革台下高喊加油 劉和然急搶麥克風喊1句話
2026大選備戰已陸續展開，國民黨新北市三重黨部今辦國會改革說明會，新北副市長劉和然也首度助講，表示他不僅是台灣一份子，也是國民黨黨員，有責任義務讓國會改革落實。三重區黨部主委王威元在劉致詞結束後，要台下民眾高喊「劉和然加油！」但劉和然趕緊解釋，要幫立委加油才對。
劉和然一一細數「民進黨缺失」，從口罩排隊、疫苗、快篩試劑到超思雞蛋，他說，執政者在國家有危難時，連最基本口罩跟疫苗沒辦法給大家，全世界就只有台灣要排隊，國家有危難從領導者到團隊都不行，應該要把監督跟制衡力量找回來。
劉和然說，他不僅是台灣一份子，也是國民黨黨員，有責任義務讓國會改革落實，且改革法案是最早是民進黨提出來的，既然是民進黨提出來的，「是在怕什麼？怕人家查嗎？」
王威元則接著說，新北首席副市長劉和然來助講，要大家高喊「劉和然加油！」但劉和然則立即搶來麥克風說，「不是喊我，要幫立委加油才對！」過程中劉和然因趕行程先行離開，恰巧也被視為新北市長人選之一的立委洪孟楷剛到，兩人互相擁抱打招呼。
國民黨前秘書長李乾龍則說，國會改革要從國民黨中央開始，智庫過去網羅很多各方面人才，但現在形同虛設，黨中央有責任把智庫、黨團拉在一起，才會變成最大力量，不然大家喊到喉嚨破掉都沒用，黨主席更要扛起責任把人才拉進來，三個單位加起來才能作最大助力，否則民進黨8年執政弊案要查有多難，國民黨要團結一起才會形成動力。
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