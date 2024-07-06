快訊

不只涉貪？徐巧芯稱鄭文燦還涉2項違法 指賴清德狠毒選生日當天肅清前朝

台中燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

才指辯論災難1次性事件…拜登迷惑發言再+1 自稱「黑人女性副總統」

布局2026？首助講國會改革台下高喊加油 劉和然急搶麥克風喊1句話

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
國民黨新北市三重黨部今辦國會改革說明會，新北副市長劉和然也首度助講。記者張曼蘋／攝影
國民黨新北市三重黨部今辦國會改革說明會，新北副市長劉和然也首度助講。記者張曼蘋／攝影

2026大選備戰已陸續展開，國民黨新北市三重黨部今辦國會改革說明會，新北副市長劉和然也首度助講，表示他不僅是台灣一份子，也是國民黨黨員，有責任義務讓國會改革落實。三重區黨部主委王威元在劉致詞結束後，要台下民眾高喊「劉和然加油！」但劉和然趕緊解釋，要幫立委加油才對。

劉和然一一細數「民進黨缺失」，從口罩排隊、疫苗、快篩試劑到超思雞蛋，他說，執政者在國家有危難時，連最基本口罩跟疫苗沒辦法給大家，全世界就只有台灣要排隊，國家有危難從領導者到團隊都不行，應該要把監督跟制衡力量找回來。

劉和然說，他不僅是台灣一份子，也是國民黨黨員，有責任義務讓國會改革落實，且改革法案是最早是民進黨提出來的，既然是民進黨提出來的，「是在怕什麼？怕人家查嗎？」

王威元則接著說，新北首席副市長劉和然來助講，要大家高喊「劉和然加油！」但劉和然則立即搶來麥克風說，「不是喊我，要幫立委加油才對！」過程中劉和然因趕行程先行離開，恰巧也被視為新北市長人選之一的立委洪孟楷剛到，兩人互相擁抱打招呼。

國民黨前秘書長李乾龍則說，國會改革要從國民黨中央開始，智庫過去網羅很多各方面人才，但現在形同虛設，黨中央有責任把智庫、黨團拉在一起，才會變成最大力量，不然大家喊到喉嚨破掉都沒用，黨主席更要扛起責任把人才拉進來，三個單位加起來才能作最大助力，否則民進黨8年執政弊案要查有多難，國民黨要團結一起才會形成動力。

劉和然因趕行程先行離開，恰巧也被視為新北市長人選之一的立委洪孟楷剛到，兩人互相擁抱打招呼。記者張曼蘋／攝影
劉和然因趕行程先行離開，恰巧也被視為新北市長人選之一的立委洪孟楷剛到，兩人互相擁抱打招呼。記者張曼蘋／攝影

劉和然 國會改革 國民黨 民進黨 洪孟楷

延伸閱讀

被問2026新北市長人選支持誰？洪孟楷這樣說

新北市長民調曝：國民黨李四川最強 綠營僅鄭文燦能險勝

2026新北市長藍內部民調外流…傳李四川佔優勢？侯友宜：只是參考

綠問藍營誰可接班新北市長 侯友宜妙回第4位人才「也很優秀」

相關新聞

布局2026？首助講國會改革台下高喊加油 劉和然急搶麥克風喊1句話

2026大選備戰已陸續展開，國民黨新北市三重黨部今辦國會改革說明會，新北副市長劉和然也首度助講，表示他不僅是台灣一份子，...

時代力量不滅！王婉瑜宣布投入2026地方選舉 辦公室地點出爐

時代力量今天下午在新竹市舉辦「迎接新時代，點燈迎光明」活動，因時代力量仍有4席議員在竹苗地區，黨主席王婉瑜宣布竹竹苗將列...

揮別4%黨拚跨過濁水溪！民眾黨黨代表大會將移師高雄 黨內人士揭2用意

民眾黨過去因高雄市長補選得票率被外界指為「4%黨」，但今年首度將黨代表大會與黨慶移師高雄，擇定8月3日舉辦。黨內分析，藉...

被問2026新北市長人選支持誰？洪孟楷這樣說

國民黨「國會改革說明會」新北場第三場今天在三重舉辦，副市長劉和然、立委洪孟楷等人皆出席，今天也是劉和然首次出席說明會，被...

接任民進黨中市黨部主委 許木桂：「逆風」責任重大

民進黨台中市黨部今舉行主委交接就職典禮，新任主委許木桂對桃園前市長、海峽交流基金會董事長鄭文燦遭聲押禁見一事並未提及，但...

影／柯文哲表明民眾黨政治策略已有改變 談2026稱白營不會「為選而選」

民眾黨主席柯文哲上午到苗栗市參加民眾黨苗栗縣黨部及不分區立委陳昭姿聯合服務處揭牌儀式，媒體問到民眾黨在國會被貼上「小藍」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。