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國民黨主席2025改選 盧秀燕是否進軍黨中央？ 估「這時間」明朗化

中央社／ 台北6日電
前立法院長王金平（右）5日晚間在高雄路竹老家設宴，台中市長盧秀燕（左）致詞時說，自己擔任6屆立法委員時，受王金平很多照顧，過去2人都在台北碰面，自己這次來到高雄拜會老長官。中央社
前立法院長王金平（右）5日晚間在高雄路竹老家設宴，台中市長盧秀燕（左）致詞時說，自己擔任6屆立法委員時，受王金平很多照顧，過去2人都在台北碰面，自己這次來到高雄拜會老長官。中央社

國民黨主席明年改選，現任黨主席朱立倫近日頻至各地宣傳國會改革，操兵意味濃厚；被視為黨內最具影響力的台中市長盧秀燕，持續鴨子划水，但尚未做出是否參選決定。此外，新北市長侯友宜動態也值得觀察。

國民黨預計明年8、9月改選黨主席，黨務人士表示，距離主席選舉還有很長一段時間，朱立倫目前專注在國會改革的宣講，以及因應基隆市長罷免案，面對明年的黨主席選舉，非常歡迎大家一起來努力、一起承擔。

至於盧秀燕方面，由於台中市政頗受好評，黨內外都把盧秀燕視為角逐2028年總統大選潛在人選，為進一步鞏固地位，尤其卸任後仍必須有舞台，因此不少人勸進參選角逐黨主席，包括前立法院長王金平都曾公開表達支持。

但據了解，盧秀燕陣營對於是否在明年就進軍黨中央的意見，目前尚未一致，將先到各地拜會請益，聽取建議，預計待明年農曆年後，才有可能明朗化

黨內人士分析，盧秀燕是否參選黨主席，須考慮到屆時要兼顧市政與黨務，將是一大考驗，以及明年的黨主席須背負2026年地方選舉的重責大任；盧秀燕若不參選，只須順利交棒，就算完成任務。

此外，即將在2026年卸下新北市長一職的侯友宜，未來的動向同樣值得關注。

藍營人士指出，侯友宜參選過2024總統，絕對是黨內一股重要力量，雖然侯友宜未對黨主席選舉多做表態，但後續動作仍可持續觀察。日前端午節時，侯友宜致贈賀卡給國民黨黨代表，就引發黨內聯想。

侯友宜 國民黨 朱立倫 王金平 盧秀燕

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