揮別4%黨拚跨過濁水溪！民眾黨黨代表大會將移師高雄 黨內人士揭2用意

民眾黨過去因高雄市長補選得票率被外界指為「4%黨」，但今年首度將黨代表大會與黨慶移師高雄，擇定8月3日舉辦。黨內分析，藉由大型活動移師南台灣，除增加黨員支持者安定感，也盼外擴爭取潛在支持者。

民眾黨去年舉辦4週年黨慶時首度移師台中，並開放不具民眾黨籍者報名參加，根據黨部統計，參與者屬非黨員比例達47%，而柯文哲也在去年拍板，今年黨慶移師高雄，並宣示逐步跨過濁水溪。

根據民眾黨規劃，8月3日上午將在高雄展覽館舉行第2屆第2次黨員代表大會，大會議程包含主席致詞、中央黨部報告、立法院黨團報告、年度決算報告、提案討論與議決、黨員代表意見回覆；當天下午同樣在高雄展覽館舉辦5週年黨慶活動，將安排遊戲運動與對抗賽供與會者參加。

民眾黨秘書長周榆修受訪表示，往年雖有修改章程等議案，但今年尚無特定議案，還待黨代表提案；由於民眾黨代表為2年一任，這次黨代會大會結束後，預計將於今年底改選，並於明年初改選中央委員。

民眾黨人士指出，過去民眾黨一直被稱作是北部黨、都會黨，過去幾次黨代表大會與黨慶，也都辦在北部，去年首度嘗試把黨慶移師台中，今年則連黨代表大會都跨過濁水溪到南台灣。

民眾黨人士表示，2024總統大選與不分區政黨選票中，高雄是六都中得票率最低，民眾黨更曾因高雄市長補選被外界取笑是4%黨，但希望透過舉辦這次黨內大型活動，激發高雄黨員、黨代表的熱情，也能讓南部支持者產生安定感，再進一步爭取非同溫層外的潛在支持者。

民眾黨人士指出，今年下半年非選舉年，這次黨代表大會也沒有碰上黨職選舉，「算是相對單純」，可視為鴨子划水的一年；不過黨代表仍可連署提案，是否有較具政治性的提案，還待彙整蒐集。