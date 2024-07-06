影／鄭文燦涉貪 洪孟楷：檢調勿枉勿縱給國人清楚交代
海基會董事長鄭文燦涉及貪汙罪，桃園地院今天裁定鄭500萬元交保，立委洪孟楷表示，檢調毋枉毋縱是必要的，鄭文燦也要說明清楚，過去在桃園市長或是行政院副院長任內，有那麼多重要的開發案，是不是也要相關檢調來釐清，他強調不分黨派藍綠，有涉嫌違反相關法令，都要好好追查。
對於鄭文燦是否要辭職下台？洪孟楷表示，這應該要由任命鄭文燦的賴清德總統決定說明，賴清德520上任至今才一個多月時間，是什麼樣的情況跟執政，國人都在看眼裡。
媒體詢問，鄭文燦此次出事被外傳是跟賴清德有心結，洪孟楷表示，這就讓當事人好好說明，他的立場只有一個，就是支持檢調毋枉毋縱，任何案子都要追查，讓案子水落石出，給國人一個清楚明白的交代。
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