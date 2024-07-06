漁船接連被大陸、日本扣押 立委要賴總統不能神隱
賴清德總統7月1日談到總統使命之一，是團結國人、保護二千三百萬人民身家、生命安全。台灣漁船接連被大陸、日本扣押，賴總統卻神隱。立委馬文君說，漁船被扣押涉及兩岸、外交和主權，賴總統不能神隱，應出面關心並保護國人身家安全。
馬文君說，澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭大陸海警船扣押，至今交涉無門，漁民音訊全無。昨天再度傳出我國漁船「港福洋266號」，在彭佳嶼東北方288浬，被日本海上保安廳公務船攔截，船上8人連船，都押往日本，罰款600萬日圓才被釋放。
7月1日晚間，賴總統宴請中研院院士，他談到身為總統的三個使命：第一是維護國家生存發展；第二是團結國人，保護2350萬人民身家及生命安全；第三是讓台灣經濟進步。
沒想到，言猶在耳「大進滿88號」遭大陸扣押已經五天，過去漁船被扣，大多兩天之內，繳納罰款就獲釋，此次，中方顯然改採嚴厲做法，卻見不到賴總統相應調整對策。
馬文君說，漁船被扣押，台灣束手無策。三個使命的前兩項，馬上破功。與中方交涉無門，那日方呢？賴清德對抗在野黨時火力全開，但漁船分遭不同國家扣押，涉及兩岸、外交、主權，賴總統不能繼續神隱，應拿出對策解決問題，確保人民身家、生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言