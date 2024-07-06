漁船接連被大陸、日本扣押 立委要賴總統不能神隱

賴清德總統7月1日談到總統使命之一，是團結國人、保護二千三百萬人民身家、生命安全。台灣漁船接連被大陸、日本扣押，賴總統卻神隱。立委馬文君說，漁船被扣押涉及兩岸、外交和主權，賴總統不能神隱，應出面關心並保護國人身家安全。

馬文君說，澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭大陸海警船扣押，至今交涉無門，漁民音訊全無。昨天再度傳出我國漁船「港福洋266號」，在彭佳嶼東北方288浬，被日本海上保安廳公務船攔截，船上8人連船，都押往日本，罰款600萬日圓才被釋放。

7月1日晚間，賴總統宴請中研院院士，他談到身為總統的三個使命：第一是維護國家生存發展；第二是團結國人，保護2350萬人民身家及生命安全；第三是讓台灣經濟進步。

沒想到，言猶在耳「大進滿88號」遭大陸扣押已經五天，過去漁船被扣，大多兩天之內，繳納罰款就獲釋，此次，中方顯然改採嚴厲做法，卻見不到賴總統相應調整對策。

馬文君說，漁船被扣押，台灣束手無策。三個使命的前兩項，馬上破功。與中方交涉無門，那日方呢？賴清德對抗在野黨時火力全開，但漁船分遭不同國家扣押，涉及兩岸、外交、主權，賴總統不能繼續神隱，應拿出對策解決問題，確保人民身家、生命安全。