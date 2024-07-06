快訊

「拿錢辦不好事還回去」鄭文燦涉貪交保 藍營議員再爆「政壇大老」2個兒子涉案

500萬元交保！鄭文燦現身了 滿臉「神祕笑容」不發表回應

健康亮紅燈！54歲「霹靂火」秦楊戒菸21年爆肺腺癌前兆

德國會外委會通過友台決議案 外交部誠摯感謝

中央社／ 台北6日電

外交部今天指出，德國聯邦國會外交委員會日前首度通過「與印太夥伴加強合作因應全球挑戰」決議案，肯定台海和平穩定的重要性，同時強調不能接受片面改變台海現狀的行為。外交部對德國國會堅定挺台立場表示誠摯感謝。

外交部表示，「與印太夥伴加強合作因應全球挑戰」決議案是由「紅綠燈」執政聯盟成員社民黨（SPD）、綠黨（Bündnis 90/Die Grünen）及自民黨（FDP）所共同提出。

決議案內文指出，歐洲與印太安全緊密相連，德國參與印太區域安全事務，符合德國與歐盟的利益。德國國會關注南海、東海及台海等地的緊張情勢，並反對片面改變台海現狀，一切涉及中國與台灣關係的改變，必須為和平方式，並在雙方同意下進行。

決議案也特別肯定「台德民間論壇」促進台德雙方對話、支持台灣參與國際組織如世界衛生組織（WHO）、支持台灣公民社會參與聯合國及其專業組織，並呼籲強化台歐盟經貿關係、產業供應鏈合作，以及與台灣在教育、研究等領域之交流。

外交部指出，德國政府2021年11月聯合執政協議中首度納入「支持台灣實質參與國際組織」及「台海現狀的改變僅能透過和平方式，並在兩岸同意下進行」等友台內容。2022年德國擔任「七大工業國集團」（G7）輪值主席期間，外長及高峰會聯合聲明亦均重申台海和平穩定的重要性。

此外，德國國會曾經在2022年及2023年連續通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織，如今外委會亦以通過決議案方式表達對台海和平穩定的支持，彰顯德國行政與立法部門一致支持台灣實質參與國際組織，更關切中國威脅台海，破壞印太區域的和平穩定。

外交部重申，台灣將持續以總統賴清德所提倡「和平四大支柱行動方案」，強化經濟韌性與國防嚇阻實力，同時與更多理念相近的國際夥伴聯結合作，以維繫台海及印太地區的和平、穩定及繁榮。

台海 外交部 德國

延伸閱讀

歐國盃／西班牙延長賽2：1踢走德國 晉級最後4強

助烏防禦俄羅斯空襲 德第三批愛國者防空系統送達

新任英相施凱爾曾兩度訪台 外交部盼深化互利合作

我漁船被日扣押...駐處積極協調擔保 外交部證實：已提早獲釋

相關新聞

接任民進黨中市黨部主委 許木桂：「逆風」責任重大

民進黨台中市黨部今舉行主委交接就職典禮，新任主委許木桂對桃園前市長、海峽交流基金會董事長鄭文燦遭聲押禁見一事並未提及，但...

影／柯文哲表明民眾黨政治策略已有改變 談2026稱白營不會「為選而選」

民眾黨主席柯文哲上午到苗栗市參加民眾黨苗栗縣黨部及不分區立委陳昭姿聯合服務處揭牌儀式，媒體問到民眾黨在國會被貼上「小藍」...

漁船接連被大陸、日本扣押 立委要賴總統不能神隱

賴清德總統7月1日談到總統使命之一，是團結國人、保護二千三百萬人民身家、生命安全。台灣漁船接連被大陸、日本扣押，賴總統卻...

我漁船遭大陸日本扣走 許宇甄：賴清德在當神隱少女？

2日澎湖漁船遭大陸海警扣回，5日基隆漁船遭日本公務船押走，繳付罰金才釋放。國民黨立委許宇甄今日表示，兩岸、外交皆總統職權...

林右昌懂酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

最近基隆市好熱鬧，罷樑、護樑吵得不可開交，演變到後來更像是兩個前後任市長的戰爭。7月1日基隆城際轉運站啟用，前市長林右昌...

觀察站／綠派系內訌 「不信任賴清德」埋遠因

正國會開鍘實力派立委陳亭妃，表面上是民進黨派系家務事，但其實黨內仍有相當勢力，對民進黨主席賴清德不信任，才是該事件更深層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。