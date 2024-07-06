德國會外委會通過友台決議案 外交部誠摯感謝

外交部今天指出，德國聯邦國會外交委員會日前首度通過「與印太夥伴加強合作因應全球挑戰」決議案，肯定台海和平穩定的重要性，同時強調不能接受片面改變台海現狀的行為。外交部對德國國會堅定挺台立場表示誠摯感謝。

外交部表示，「與印太夥伴加強合作因應全球挑戰」決議案是由「紅綠燈」執政聯盟成員社民黨（SPD）、綠黨（Bündnis 90/Die Grünen）及自民黨（FDP）所共同提出。

決議案內文指出，歐洲與印太安全緊密相連，德國參與印太區域安全事務，符合德國與歐盟的利益。德國國會關注南海、東海及台海等地的緊張情勢，並反對片面改變台海現狀，一切涉及中國與台灣關係的改變，必須為和平方式，並在雙方同意下進行。

決議案也特別肯定「台德民間論壇」促進台德雙方對話、支持台灣參與國際組織如世界衛生組織（WHO）、支持台灣公民社會參與聯合國及其專業組織，並呼籲強化台歐盟經貿關係、產業供應鏈合作，以及與台灣在教育、研究等領域之交流。

外交部指出，德國政府2021年11月聯合執政協議中首度納入「支持台灣實質參與國際組織」及「台海現狀的改變僅能透過和平方式，並在兩岸同意下進行」等友台內容。2022年德國擔任「七大工業國集團」（G7）輪值主席期間，外長及高峰會聯合聲明亦均重申台海和平穩定的重要性。

此外，德國國會曾經在2022年及2023年連續通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織，如今外委會亦以通過決議案方式表達對台海和平穩定的支持，彰顯德國行政與立法部門一致支持台灣實質參與國際組織，更關切中國威脅台海，破壞印太區域的和平穩定。

外交部重申，台灣將持續以總統賴清德所提倡「和平四大支柱行動方案」，強化經濟韌性與國防嚇阻實力，同時與更多理念相近的國際夥伴聯結合作，以維繫台海及印太地區的和平、穩定及繁榮。