我漁船遭大陸日本扣走 許宇甄：賴清德在當神隱少女？

2日澎湖漁船遭大陸海警扣回，5日基隆漁船遭日本公務船押走，繳付罰金才釋放。國民黨立委許宇甄今日表示，兩岸、外交皆總統職權，事發迄今多日，賴清德總統當起神隱少女，躲在總統府不敢發聲，一句關心漁民的話都沒有，是在忙著鬥爭政敵而忘記人民嗎？賴清德，出來跟漁民講講，哪些海域才能安心捕魚，難道漁民在我方傳統海域捕魚錯了嗎？

許宇甄表示，賴清德昨參加地方行程才說，「台灣是海洋國家，台灣人是海洋公民，要用海洋豐富人民生活。」請問賴清德，在漁民用漁撈豐富人民的餐桌，請出來講清楚，未來漁民要何去何從？政府應儘快跟中國大陸、日本交涉，守住漁民作業的漁場，讓漁民可以安心在海上捕撈。

許宇甄指出，前總統馬英九執政時期，兩岸關係相對和平穩定，與陸方在海上執法有彈性，前總統蔡英文上任後，兩岸關係越來越冷，大陸對外推動台灣海峽內海化，打破了原先兩岸的善意平衡，賴清德總統上任後的新兩國論，將兩岸關係放進冷凍櫃，雙方完全沒有互信基礎，現在要尋求共同規範非常不容易，我方跟日本在海域爭議問題也沒有停過，政府一再退讓犧牲，漁民權益誰來顧？

許宇甄強調，再次呼籲賴清德總統，請儘快解決這種不友善的對峙情況，若相關事件頻繁出現，只會增加兩岸發生衝突的風險，身為總統，應該出來講清楚，積極捍衛漁民傳統漁場，讓漁民可以在海上安穩捕撈討生活。