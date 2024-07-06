聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／綠派系內訌 「不信任賴清德」埋遠因

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨正國會昨天宣布，立委陳亭妃違反派系重大決議，予以除名。圖／聯合報系資料照片
民進黨正國會昨天宣布，立委陳亭妃違反派系重大決議，予以除名。圖／聯合報系資料照片

正國會開鍘實力派立委陳亭妃，表面上是民進黨派系家務事，但其實黨內仍有相當勢力，對民進黨主席賴清德不信任，才是該事件更深層的遠因。正國會少了陳亭妃後，料將更往「信賴」靠攏，是否激化民進黨內剩餘「尚未信賴」勢力進一步大集結，將是下個觀察指標。

陳亭妃堅持參選中常委，背後脈絡為改選後中常委，將決定二○二六年地方首長提名方式，同為參選台南市長的潛在黨內競爭對手林俊憲王定宇，也都已被各自所屬的派系內定角逐下屆中常委。

儘管賴清德早已言明，一定會有公平的提名方式、不會沒收初選，但從陳亭妃不惜與待了十七年的正國會翻臉，也要爭取中常委，就可看出賴清德的承諾並未讓黨內所有人信服，非得要以親自列席中常會方式，來確保到時候不會在提名遊戲規則吃虧。

正國會茶壺風暴除了有「不信任賴清德」的外部原因，也存在正國會在賴清德時代路線，出現分歧的內部因素。自賴清德坐穩黨內第一人地位後，正國會與賴的距離就顯得微妙，現在民進黨中央多個要職，包括秘書長、副秘書長、政策會執行長，也都由正國會成員出任。

台北市議員陳怡君昨天和陳亭妃一樣被正國會開除就講得坦白，直言「我從來都不是西瓜偎大邊，趨炎附勢之人」一語道出了派系內存在已久的矛盾。正國會此次開鍘後，從大局影響來看，綠營內派系更加趨於「信賴」的一致立場；不過，親賴派勢力進一步得到鞏固的同時，對向來以能大鳴大放的民進黨來說，卻未必是好事，反而會扼殺了民進黨的健康發展。

林俊憲 正國會 民進黨 王定宇 賴清德 陳亭妃

延伸閱讀

陳亭妃遭正國會除名！綠營稱「不會因1場會議就決裂」 曝最終目標是這個

【重磅快評】正國會開鍘陳亭妃 賴清德斬除異己？

澎湖漁船被扣至今 謝龍介轟：賴清德一聲未吭

遭正國會除名 陳怡君喊：我何錯之有？今天被迫分手

相關新聞

兩岸≠兩國 馬英九：綠不要再玩火

賴清德總統上任後，多次強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬，而陸委會主委邱垂正前天說，「兩岸關係就是兩岸關係」，賴政府被...

爭取中常委 陳亭妃遭正國會除名

民進黨本月底將召開全代會改選中常委，黨內權力結構改組之際，派系內也傳出茶壺風暴。正國會立委陳亭妃為確保台南市長初選權益，...

觀察站／綠派系內訌 「不信任賴清德」埋遠因

正國會開鍘實力派立委陳亭妃，表面上是民進黨派系家務事，但其實黨內仍有相當勢力，對民進黨主席賴清德不信任，才是該事件更深層...

廣角鏡／王金平會盧秀燕 暗示挺她選黨主席

台中市長盧秀燕（左）月底將訪美，昨南下高雄拜會立法院前院長王金平。王在路竹老家設宴款待百餘名政界、企業人士，席開十六桌，...

盧秀燕請益王金平 馬、侯、韓也曾是「尊王」座上賓

台中市長盧秀燕今晚率團隊拜會立法院前院長王金平，藍營人士的「請益之旅」似乎已成例行公事。原高雄縣時代有國民黨白派、紅派及...

體育部成立有望？預計初步規劃時間點曝 卓榮泰：縝密進行中

總統賴清德選前宣示成立體育暨運動發展部，國民黨立委林倩綺今天質詢推動時間表。行政院長卓榮泰答詢時表示，現在內部針對組織規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。