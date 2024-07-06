觀察站／綠派系內訌 「不信任賴清德」埋遠因

正國會開鍘實力派立委陳亭妃，表面上是民進黨派系家務事，但其實黨內仍有相當勢力，對民進黨主席賴清德不信任，才是該事件更深層的遠因。正國會少了陳亭妃後，料將更往「信賴」靠攏，是否激化民進黨內剩餘「尚未信賴」勢力進一步大集結，將是下個觀察指標。

陳亭妃堅持參選中常委，背後脈絡為改選後中常委，將決定二○二六年地方首長提名方式，同為參選台南市長的潛在黨內競爭對手林俊憲、王定宇，也都已被各自所屬的派系內定角逐下屆中常委。

儘管賴清德早已言明，一定會有公平的提名方式、不會沒收初選，但從陳亭妃不惜與待了十七年的正國會翻臉，也要爭取中常委，就可看出賴清德的承諾並未讓黨內所有人信服，非得要以親自列席中常會方式，來確保到時候不會在提名遊戲規則吃虧。

正國會茶壺風暴除了有「不信任賴清德」的外部原因，也存在正國會在賴清德時代路線，出現分歧的內部因素。自賴清德坐穩黨內第一人地位後，正國會與賴的距離就顯得微妙，現在民進黨中央多個要職，包括秘書長、副秘書長、政策會執行長，也都由正國會成員出任。

台北市議員陳怡君昨天和陳亭妃一樣被正國會開除就講得坦白，直言「我從來都不是西瓜偎大邊，趨炎附勢之人」一語道出了派系內存在已久的矛盾。正國會此次開鍘後，從大局影響來看，綠營內派系更加趨於「信賴」的一致立場；不過，親賴派勢力進一步得到鞏固的同時，對向來以能大鳴大放的民進黨來說，卻未必是好事，反而會扼殺了民進黨的健康發展。