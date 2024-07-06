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爭取中常委 陳亭妃遭正國會除名

聯合報／ 記者蔡晉宇楊正海／台北報導
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片

民進黨本月底將召開全代會改選中常委，黨內權力結構改組之際，派系內也傳出茶壺風暴。正國會立委陳亭妃為確保台南市長初選權益，堅持參選中常委，未配合派系運作，正國會昨連同台中市議員何文海、台北市議員陳怡君等三人，做出除名處分。對此，陳亭妃強調，她堅信民意最大，會繼續往中常委的目標努力。

民進黨本屆中常委選舉，各派系盼維持現有席次，但正國會卻出現分裂的情況，原本預計六人登記，但陳亭妃自帶人馬，找來何文海、台南市議員李偉智（非正國會），變成八人登記，有分票危機。正國會昨中午召開派系會議，會後發聲明表示，為彰顯組織紀律，陳亭妃等三人未依團隊決策，自行分配與登記參選黨職，違反派系重大決議，予以除名。

昨天這場派系會議，外交部長林佳龍、民進黨秘書長林右昌等指標性人物並未參加，但有跟中常委陳茂松交換意見。陳茂松表示，大家的意見陳亭妃都聽不下去，就是堅持要當中常委，兩屆台南市長的黃偉哲連中常委都沒有，這和台南市長選舉不等同；當然希望陳亭妃一起奮鬥，但她堅持這樣，只能祝她心想事成、萬事如意。

陳亭妃表示，正國會有兩席中常委空間，一席是陳茂松，另一席她早就表態要爭取，如果因為堅持要選就要被切割，那也沒辦法。她堅信民意最大，也會繼續往中常委的目標努力。

陳怡君說，她是以挺外交部長林佳龍的態度在挺陳亭妃，被迫分手心很痛，這一個月每天都睡不好，但是挺陳亭妃心不會變。

中常委 李偉智 林佳龍 林右昌 正國會 陳亭妃 黃偉哲

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