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兩岸≠兩國 馬英九：綠不要再玩火

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰林縉明／台北報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片

賴清德總統上任後，多次強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬，而陸委會主委邱垂正前天說，「兩岸關係就是兩岸關係」，賴政府被質疑大玩兩面手法。前總統馬英九昨天示警，兩岸關係絕對不是兩國關係，「民進黨不要一再玩火」，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。

賴政府對於兩岸關係，主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，陸委會副主委梁文傑日前更表示，兩岸實質就是兩個國家；邱垂正「兩岸關係就是兩岸關係」的說法，看似「修正」立場。不過行政院長昨卻又表示，中華民國就歷史來看，就是一個主權獨立國家，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是歷史現狀，要維持的就是這個現狀。

馬英九在臉書表示，賴總統今年五二○就職演說時，再度喊出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，且不顧外界質疑，一直在各種公開場合反覆強調。上行下效，不僅卓榮泰跟著公開講，連陸委會副主委都在廣播節目稱兩岸就是兩國，渾然忘了當初陸委會成立的目的和定位。

馬英九說，「我要非常嚴肅地提醒，民進黨不要一再玩火，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。」

馬強調，現在民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視憲法，極度傷害憲法的崇高地位。從近來發生的事件來看，民進黨政府處理兩岸議題完全以意識形態出發，絲毫不顧台灣人民安危，遇到危機不僅束手無策，還祭出旅遊警示嚇唬民眾，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。

馬英九說，兩岸關係現在危機四伏，民進黨政府必須小心謹慎，才能避免肇禍，連累國家與人民。尤其是擔任國家領導人的賴總統，他衷心勸告賴，要以台灣人民為念，把個人的意識形態與政治主張放一旁，把台灣民眾的安全與福祉放最優先。

國民黨立委羅智強說，不論民進黨是否唱雙簧，肯定邱垂正的說法，兩岸關係就是兩岸關係，該解讀是回到憲法。

民眾黨立委黃國昌表示，賴政府應該冷靜思考兩岸政策，每天花時間在意識形態名詞轉來轉去，對台海情勢和平一點幫助都沒有。

中華民國憲法 兩國論 旅遊警示 梁文傑 民進黨 賴清德 邱垂正 陸委會 馬英九 黃國昌

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