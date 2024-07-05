新任英相施凱爾曾兩度訪台 外交部盼深化互利合作

中央社／ 台北5日電

英國國會工黨4日在國會大選大勝，黨揆施凱爾（Keir Starmer）今天就任首相。施凱爾曾兩度訪台，外交部今天表示，已訓令駐英國代表處致賀，期盼未來與新政府進一步合作，強化夥伴關係。

英國國會下議院議員施凱爾領導工黨在4日國會大選取得壓倒性勝利，睽違14年後再度執政，施凱爾今天接受英國國王查爾斯三世（King Charles III）任命出任首相，籌組新內閣。

施凱爾曾於2016年及2018年兩度訪台，與時任副總統陳建仁及法務部長邱太三會晤；他在2020年4月當選工黨黨魁後，逐步提升對台灣及台海安全的關注及支持。

工黨影子商貿副大臣暨工黨「台灣之友會」共同主席梁辛尼勛爵（Lord Leong）今年3月率團訪台時，曾接受中央社專訪表示，工黨若勝選執政，將與賴清德政府持續深化合作。

外交部今天發布新聞稿指出，已訓令駐英國代表處向英國政府與人民，表達政府與人民的誠摯祝賀。政府期盼未來與施凱爾領導的英國新政府進一步合作，在雙方關切及重視的各項領域，強化互惠互利的夥伴關係。

外交部表示，台英關係近年穩健成長，雙邊經貿、科技、再生能源等領域的合作緊密，繼去年11月簽署指標性「提升貿易夥伴關係」（ETP）協議，台英今年5月再簽署「有機產品相互承認瞭解備忘錄」，英國都是歐洲第1個與台灣簽署該類協議的國家，彰顯雙方實質關係日益深化。

外交部指出，英國是理念相近夥伴，共享民主、自由及法治等普世價值，台灣樂願與英國攜手合作，持續深化民主夥伴關係，並共同捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。

工黨 施凱爾 英國國王

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