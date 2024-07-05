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我漁船被日扣押...駐處積極協調擔保 外交部證實：已提早獲釋

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
基隆籍福洋266號漁船公海被日公務船攔截，並帶走2船員。記者游明煌／翻攝
基隆籍福洋266號漁船公海被日公務船攔截，並帶走2船員。記者游明煌／翻攝

我國籍漁船「福洋266」於5日凌晨在彭佳嶼東北方288浬（我國暫定執法線外1.5浬）遭日本公務船登檢扣押並將船長帶離漁船進行調查。外交部證實，經我國駐日館處積極向日方交涉並且提出擔保後，「福」船已於晚間平安獲釋。

外交部晚間表示，據我國駐日人員查報，「福」船共有船員8人，包括2名台籍船員及6名印尼籍船員。該船因在我國暫定執法線外、靠近日本奄美大島西方海域作業，遭日本水產廳公務船以違反當地漁業規範取締。

外交部獲報後，立即指示我國駐日本代表處及駐福岡辦事處全力向日本水產廳及外務省進行交涉，要求儘速釋放人船。

外交部指出，本案經協助船主繳納保釋金600萬6000日圓，並由駐福岡辦事處人員代為向日方提出擔保後，「福」船船長及全體船員得以提早獲釋，避免被帶往博多港內。「福」船目前人船均安。

外交部 日本 福岡

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