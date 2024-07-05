體育部成立有望？預計初步規劃時間點曝 卓榮泰：縝密進行中

總統賴清德選前宣示成立體育暨運動發展部，國民黨立委林倩綺今天質詢推動時間表。行政院長卓榮泰答詢時表示，現在內部針對組織規劃正縝密在進行，預計在8、9月看能不能有初步規劃出來。

卓榮泰今天率領行政院相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

林倩綺質詢時詢問，關於運動發展部成立是否有時間表。

卓榮泰對此表示，這牽涉到中央行政機關組織基準法的調整，一定要在各部會有共識下提出。現在內部針對部的組織規劃，正縝密在進行，會把規劃先向外界說明，預計在8、9月看能不能有初步規劃出來。

林倩綺說，她建議是不是預算上，可以在本屆立法院第4個會期（2025年下半年）有具體的結果，這樣賴總統的政見在期程上較有機會完成。

卓榮泰說，會朝此目標和時間來努力。