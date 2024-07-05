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立委批中央出錢建設卻被市府「割稻尾」 卓榮泰允諾改進

中央社／ 台北5日電
行立委吳秉叡與張宏陸指出，中央補助地方經費建設，地方政府在完工後，卻不通知核准計劃的中央政府及爭取經費的民代，割稻尾案例一再發生。卓榮泰允諾，未來各個部會對工程過程與結果，都應進一步了解。圖／中央社
行立委吳秉叡與張宏陸指出，中央補助地方經費建設，地方政府在完工後，卻不通知核准計劃的中央政府及爭取經費的民代，割稻尾案例一再發生。卓榮泰允諾，未來各個部會對工程過程與結果，都應進一步了解。圖／中央社

立委吳秉叡張宏陸今天質詢行政院長卓榮泰，中央補助地方經費建設，地方政府在完工後，卻不通知核准計劃的中央政府及爭取經費的民代，割稻尾案例一再發生。卓榮泰允諾，未來各個部會對工程過程與結果，都應進一步了解。

卓榮泰今天率領行政院相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

吳秉叡問卓榮泰及交通部長李孟諺，環狀捷運線幸福站旁的停車場，經費是中央用前瞻基礎建設計畫大量補助，「2位有受邀出席啟用典禮？」卓榮泰及李孟諺都說還沒收到。吳秉叡指出，當然沒有，因為已經辦完了。

吳秉叡說，他有幫忙爭取經費、也沒收到邀請，新北市政府只邀請地方民代，功勞只歸給特定議員，類似事情層出不窮；他質疑，交通部給錢完就算了嗎，動工或完工典禮儀式都不用邀請，中央都沒有要求、沒有列管，「院長，你可以接受嗎？」

卓榮泰表示，不管是哪個部會，錢補助給地方之後，地方有沒有把事情做得好，過程跟結果，都要進一步了解，同時在落成後，也應該報告過去曾關心建設的人，一起驗收並參與結果。

卓榮泰強調，中央地方是一體，但權責要分明，會來改善這個問題，讓所有協助爭取的人，一起審視結果。

張宏陸也指出，地方拿到補助後，擅自變更設計，補助單位竟然沒有置喙的餘地，中央管不著，到時候，好的都是地方的，被罵、就說是中央給的錢，中央應該有管控機制。卓榮泰允諾改進。

交通部長 卓榮泰 吳秉叡 張宏陸 立法院

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