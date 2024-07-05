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未達共識！健保點值入法草案協商未果 健保署長：健保改革不會停

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院今朝野黨團協商健保第62條文修正草案，但未獲共識，仍待繼續協商討論。記者黃仲裕／攝影
立法院今朝野黨團協商健保第62條文修正草案，但未獲共識，仍待繼續協商討論。記者黃仲裕／攝影

健保法第62條今協商，由立法院院長韓國瑜主持，三黨團代表各自發言討論約兩個小時後，韓國瑜宣布，沒有達成共識，7月8日再繼續協商。健保署石崇良表示，雖然今天協商各黨團未獲共識，但經過今天的討論後各黨團會理性思考，自己也持續進行健保改革工作。

國民黨黨團版及立法委員王育敏、蘇清泉等人提出健保法修正第62條修正案，草案指出，保險人依醫療給付費用總額及審查後之醫療服務總點數，核算每點費用，增訂每點點值不得低於0.95元或1元。然而，衛福部擔心，草案若通過形同取消總額制度，醫療支出無法控制，且一旦醫療費用急速增加，將加重民眾負擔，恐立即面臨健保費率調漲的壓力。

衛福部長邱泰源、衛福部社會保險司長劉玉娟、衛福部健保署長石崇良等皆參與協商。石崇良表示，雖然本次協商未獲得共識，但是健保改革會持續推動，如同持續擴大健保資源挹注，維持總額預算適當成長率等。他強調，相信經過今天朝野黨團充分討論後，各黨團會理性思考。

石崇良舉例，為把健保總額可運用資金擴大，將把總額額項目中，如長照相關、公共衛生、預防保健、基礎資訊建設丶護理津貼、癌症新藥暫時性支付等項目，改由公務預算支應。今年會把健保的癌症新藥暫時性支付20億元移出，透過癌症新藥基金支應；護理夜班津貼40億元也會改以公務預算支應，希望在服務不減的狀況下，把健保的餅做大。

健保署 癌症新藥基金 石崇良 立法院 衛福部 韓國瑜

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