匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

基隆區漁會總幹事陳文欽說，基隆八斗子籍「福洋266號」漁船蔡姓船東在下午4點前完成匯款，並將匯款單傳給日方及我方漁業署等相關單位，日方完成相關手續後，在台灣時間下午5時40分放人，船長等二人在下午6時01分已安全回到船上。蔡姓船東則表示，會繼續捕魚作業，不會立即返回基隆。

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨於彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外1.5浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船，帶走盛姓船長、洪姓輪機長，其他6人則為印尼籍漁工。

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船蔡姓船東在下午4點前完成匯款，並將匯款單傳給日方及我方漁業署等相關單位，日方完成相關手續後，在台灣時間下午5時40分放人，船長等二人在下午6時01分已安全回到船上。

蔡姓船東則表示，會繼續捕魚作業，不會立即返回基隆。因為一趙出去就要60多萬的油錢等相關費用，這次付了120多萬，要再抓一些回本，否則就虧死了。