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影／王金平盧秀燕見面 避談競選黨主席話題

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（中）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（中）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影

台中市長盧秀燕今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待，王金平特地安排高雄政壇、企業、農業及醫界人士等代表性人物要給盧秀燕認識，對於是否要競選國民黨主席，兩人雖然見面都避談這個話題。不過兩人在寒喧時，王金平說，「外面都說妳要選黨主席還是選總統？記者都問我，我真的不知道今天來這吃飯的目的是什麼？」雖然兩人都賣關子，但王金平也對盧秀燕說，「妳若選，我找朋友支持妳。」

王金平宴請盧秀燕，特地在高雄老家席開十六桌，現場也吸引許多媒體前來採訪，王金平透露有一次他在台中霧峰參加活動，當時跟台中市副市長鄭照新坐在一起， 鄭提及「你家的稀飯很好吃」，他當時回應說「愛吃就來啊，你來看盧秀燕要不要來」，因而促成這次聚會。

王金平說，今天安排的出席人士沒有特別涵義，主要都是地方的代表性人物，讓盧秀燕與高雄地方人士有機會認識，盧秀燕也掌握機會與在場人士一一握手致意，場面十分熱絡。

台中市長盧秀燕今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（右二）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右一）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（右二）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右一）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（右）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（中）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平（中）請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待。記者劉學聖／攝影

王金平 盧秀燕

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