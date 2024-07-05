快訊

影／喝到見底才發現…美式賣場利口酒倒出整團「蟑螂」 男狂嘔吐血

匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

籲歐洲各國敞開雙臂 駐匈代表投書：台灣高科技產業鏈扮演全球要角

中央社／ 台北5日電
駐匈牙利代表劉世忠。圖／中央社
駐匈牙利代表劉世忠。圖／中央社

匈牙利代表劉世忠投書匈國主流媒體指出，儘管台灣新政府剛上任就面臨中國軍演，但台灣獨特的高科技產業鏈仍在全球扮演要角。匈牙利和歐洲各國應對台灣敞開雙臂，創造更多合作機會。

匈牙利主流媒體「民族之聲」日報（Nepszava）今天刊出劉世忠投書。

劉世忠在投書中以6月初的台北國際電腦展（Computex）為例，說明儘管台灣新政府剛上任就面臨中國軍演，國際科技大廠多名重量級人物如輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰及英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）等人都親自造訪台灣，表達對台灣產業支持，凸顯人工智慧（AI）業界對台灣高度重視。

劉世忠舉例，黃仁勳強調台灣是重要無名英雄，半導體產業對全球AI供應鏈無可取代，並介紹輝達的供應鏈合作夥伴，包括在匈牙利也有設廠的巨大機械（Giant）及富士康（Foxconn）。

他也引述蘇姿丰說法表示，剛在德國德勒斯登（Dresden）設廠的台積電是超微長期合作對象。蘇姿丰盛讚台灣科技業生態圈蓬勃發展，因此超微最重要的研發中心和生產基地都位於台灣。

劉世忠指出，台積電董事長魏哲家表示，雖然該公司於日本、美國、德國都已設廠，最先進的技術仍以台灣為基地。因為台灣除了有強大研發及製造能力，也有完整智慧財產權及資安法規，備受業界信任。

劉世忠分析，生成式AI正熱，儘管面對中國威脅，台灣獨特且極具優勢的產業鏈仍將扮演要角。總統賴清德上任後，已取得多個重要國際夥伴支持，美國、日本、韓國、澳洲及多個歐盟國家，都認可台灣對AI及半導體產業的重要性。

他指出，美國總統拜登多次言明若中國武力犯台，美國不排除派兵協防台灣。且美方多次透過外交及軍事手段嚇阻中國，勿對台灣輕舉妄動，並已宣布第14次對台軍售。

劉世忠說，台灣政府已對中國遞出和平橄欖枝，盼中國勿片面破壞現狀。台灣也將持續與理念相近的國際夥伴一起，維持台海周邊和平穩定。

他指出，台灣將繼續擔任世界可靠的夥伴，匈牙利和歐洲各國應對台灣敞開雙臂，創造更多合作機會。

「民族之聲」（Nepszava）為匈牙利前三大報，創立於1873年。

匈牙利 半導體 台積電 美國 蘇姿丰

延伸閱讀

工總理事長曝「黃仁勳很認可高雄」推輝達在南部設總部

黃仁勳愛店出包！被爆沒證照沒登錄就營業 衛生局揪違失

【專訪】美超微大爆發！梁見後苦熬30年 終於看到DLC直接液冷技術翻轉

黃仁勳掃過廁所、多能鄙事的苦幹態度 讓他英雄惜英雄

相關新聞

將選黨主席或總統？盧秀燕南下高雄請益 王金平暗示「會盡力配合」

台中市長盧秀燕晚間南下高雄向立法院前院長王金平請益，王邀集高雄議員、企業、農業、教育及醫界人士共百餘人與盧秀燕見面，雙方...

匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

基隆區漁會總幹事陳文欽說，基隆八斗子籍「福洋266號」漁船蔡姓船東在下午4點前完成匯款，並將匯款單傳給日方及我方漁業署等...

未達共識！健保點值入法草案協商未果 健保署長：健保改革不會停

健保法第62條今協商，由立法院院長韓國瑜主持，三黨團代表各自發言討論約兩個小時後，韓國瑜宣布，沒有達成共識，7月8日再繼...

影／王金平盧秀燕見面 避談競選黨主席話題

台中市長盧秀燕今天率領市府團隊到高雄向立法院前院長王金平請益，王特地在路竹老家設宴16桌款待，王金平特地安排高雄政壇、企...

陳亭妃遭正國會除名！綠營稱「不會因1場會議就決裂」 曝最終目標是這個

正國會決策委員會議今天針對陳亭妃、何文海、陳怡君等成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，違反本...

體育部成立有望？預計初步規劃時間點曝 卓榮泰：縝密進行中

總統賴清德選前宣示成立體育暨運動發展部，國民黨立委林倩綺今天質詢推動時間表。行政院長卓榮泰答詢時表示，現在內部針對組織規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。