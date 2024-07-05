籲歐洲各國敞開雙臂 駐匈代表投書：台灣高科技產業鏈扮演全球要角

駐匈牙利代表劉世忠投書匈國主流媒體指出，儘管台灣新政府剛上任就面臨中國軍演，但台灣獨特的高科技產業鏈仍在全球扮演要角。匈牙利和歐洲各國應對台灣敞開雙臂，創造更多合作機會。

匈牙利主流媒體「民族之聲」日報（Nepszava）今天刊出劉世忠投書。

劉世忠在投書中以6月初的台北國際電腦展（Computex）為例，說明儘管台灣新政府剛上任就面臨中國軍演，國際科技大廠多名重量級人物如輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰及英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）等人都親自造訪台灣，表達對台灣產業支持，凸顯人工智慧（AI）業界對台灣高度重視。

劉世忠舉例，黃仁勳強調台灣是重要無名英雄，半導體產業對全球AI供應鏈無可取代，並介紹輝達的供應鏈合作夥伴，包括在匈牙利也有設廠的巨大機械（Giant）及富士康（Foxconn）。

他也引述蘇姿丰說法表示，剛在德國德勒斯登（Dresden）設廠的台積電是超微長期合作對象。蘇姿丰盛讚台灣科技業生態圈蓬勃發展，因此超微最重要的研發中心和生產基地都位於台灣。

劉世忠指出，台積電董事長魏哲家表示，雖然該公司於日本、美國、德國都已設廠，最先進的技術仍以台灣為基地。因為台灣除了有強大研發及製造能力，也有完整智慧財產權及資安法規，備受業界信任。

劉世忠分析，生成式AI正熱，儘管面對中國威脅，台灣獨特且極具優勢的產業鏈仍將扮演要角。總統賴清德上任後，已取得多個重要國際夥伴支持，美國、日本、韓國、澳洲及多個歐盟國家，都認可台灣對AI及半導體產業的重要性。

他指出，美國總統拜登多次言明若中國武力犯台，美國不排除派兵協防台灣。且美方多次透過外交及軍事手段嚇阻中國，勿對台灣輕舉妄動，並已宣布第14次對台軍售。

劉世忠說，台灣政府已對中國遞出和平橄欖枝，盼中國勿片面破壞現狀。台灣也將持續與理念相近的國際夥伴一起，維持台海周邊和平穩定。

他指出，台灣將繼續擔任世界可靠的夥伴，匈牙利和歐洲各國應對台灣敞開雙臂，創造更多合作機會。

「民族之聲」（Nepszava）為匈牙利前三大報，創立於1873年。