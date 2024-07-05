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違規事故頻傳...立委憂無照駕駛問題嚴重 李孟諺：研擬提高罰則

中央社／ 台北5日電
交通部長李孟諺。圖／聯合報資料照片
交通部長李孟諺。圖／聯合報資料照片

民進黨立委林月琴今天質詢，關注無照駕駛造成嚴重傷亡議題，希望政府提出解方，包括是否透過修法執行扣車，或是進行連帶處罰等。交通部長李孟諺說，針對無照駕駛部分，研擬提高罰則，至於立委所提解方，會廣泛徵求各界意見。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

林月琴質詢時提及，無照駕駛肇事傷亡率高、累犯比例也高，且事故件數近5年成長22%，死亡率也高，可以說是比酒駕更嚴重，但現在除提高罰鍰外，是否有更有效的管理措施，例如扣車、連帶處罰等，交通部是否有修法打算。

李孟諺表示，針對無照駕駛部分，目前正在研擬提高罰則，盼能降低無照駕駛事件，至於是否要扣車、或進行包括同乘者或是借車給無照駕駛者等連帶處分，還要開會廣泛徵求各界意見。

交通部長 修法 卓榮泰 李孟諺

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