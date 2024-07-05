社宅推動聯盟拜會 劉世芳：溝通合作持續精進政策

社宅推動聯盟今天拜會內政部長劉世芳，對社宅租金、管理提出建議。劉世芳說，會溝通、合作讓社宅政策繼續精進；直接興建社宅所需用地，行政院將協助內政部，向各部會盤點國公有土地。

內政部晚間透過新聞稿表示，社會住宅推動聯盟（住盟）召集人彭揚凱等人今天拜會劉世芳，提出社宅租金、營運管理、包租代管機制建議，也反映中央、地方政府推動社宅過程中，住盟觀察到的社宅現況、住戶需要等個案經驗。

劉世芳強調，感謝住盟長期關注社宅議題，住盟或各界對社宅的看法，內政部都會積極了解、研議，未來也將與住盟相互溝通，合作讓社宅政策繼續精進。

劉世芳表示，社宅是內政部的重點工作，過去8年陸續協助許多民眾解決居住需求，未來8年「百萬租屋家庭支持計畫」包含直接興建、包租代管、租金補貼3個部分，內政部將全力達成目標、實現居住正義。

劉世芳指出，住盟關心社宅居民福利服務，尤其對長者的照護，內政部近期將與衛生福利部研商；也規劃融合托嬰、日照等多元社會福利設施，以「小造鎮」方式，打造全齡服務的社宅園區。

劉世芳說，直接興建社宅所需用地，行政院將協助內政部向各部會盤點國公有土地。至於包租代管計畫，將評估提高包租戶數比率，嘉惠更多需要的民眾。期盼與住盟持續溝通合作，讓社宅政策繼續往更好的方向前進。