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強調兩岸非兩國 馬英九警告：民進黨勿一再玩火

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片

前總統馬英九今日下午在臉書發文，強調兩岸關係絕對不是兩國關係，民進黨不要一再玩火，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。

馬英九說，第一次提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的人，是前總統蔡英文，在2021年的國慶致詞。當時他公開指出，這種說法明顯違憲。當時陸委會緊急出面解釋，稱蔡總統的說法其實就是「兩岸互不隸屬」，試圖淡化蔡總統的立場，讓風波沒有進一步擴大。

馬英九提到，遺憾的是，繼任的賴清德總統，在今年520就職演說時，再度喊出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，且不顧外界質疑，一直在各種公開場合反覆強調。上行下效，不僅行政院長卓榮泰跟著公開講，連陸委會副主委梁文傑都在廣播節目稱兩岸就是兩國，渾然忘了當初陸委會成立的目的和定位。

馬英九強調，他要非常嚴肅提醒，民進黨不要一再玩火，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。

馬英九指出，自從中共在1949年10月1日建政以來，海峽兩岸就處於「主權互不承認，治權互不否認」的特殊狀態。他在2008年當選總統後，處理這個議題一向高度審慎，絕不容許「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」或「兩岸實質上就是兩國」這種嚴重傷害兩岸關係的言論出現。當時陸委會在推動各項工作時，也一定會再三避免這種語言與動作，並且對其他部會與社會大眾，作出善意提醒與警告。

馬英九說，現在民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視憲法，極度傷害憲法的崇高地位。從近來發生的事件來看，民進黨政府處理兩岸議題完全以意識形態出發，絲毫不顧台灣人民安危，遇到危機不僅束手無策，還祭出旅遊警示嚇唬民眾，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。

馬英九表示，陸委會主委邱垂正昨日出面滅火，強調兩岸關係就是兩岸關係。這是賴政府執政至今，第一次有大陸事務相關的部會首長，明確把兩岸關係從「兩國」拉回「兩岸」。這算是一個好的開始，但明顯不夠，解鈴還須繫鈴人。賴總統應該公開且明確宣布，兩岸關係不是兩國關係，並要求各部會同調，不要再讓兩岸關係出狀況。

馬英九總結，兩岸關係現在危機四伏，民進黨政府必須小心謹慎，才能避免肇禍，連累國家與人民。尤其是擔任國家領導人的賴總統，他衷心勸告賴總統，要以台灣人民為念，把個人的意識形態與政治主張放一旁，把台灣民眾的安全與福祉放最優先。

中華民國憲法 陸委會 馬英九

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