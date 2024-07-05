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【重磅快評】正國會開鍘陳亭妃 賴清德斬除異己？

聯合報／ 主筆室
民進黨正國會今天宣布，立委陳亭妃（如圖）違反派系重大決議，予以除名。圖／聯合報系資料照片
民進黨正國會今天宣布，立委陳亭妃（如圖）違反派系重大決議，予以除名。圖／聯合報系資料照片

民進黨721全代會即將登場，派系廝殺已浮上檯面。民進黨正國會今天宣布，立委陳亭妃違反派系重大決議，予以除名。「信賴團隊」已納入正國會，表面上是正國會開鍘，背後恐怕是承今上聖意，布局台南市長的陳亭妃若入主中常會，民進黨主席賴清德將如芒刺在背，欲除之而後快。明眼人都知道，中常委看似導火線，台南市長寶座才是火藥庫。

民進黨正國會中常委陳茂松今天表示，正國會要給大家看到的是一個有理想、有紀律的團體，陳亭妃要求一定要給她當中常委的承諾，就像中國要求台灣承認屬於中國一部分再來談一樣，「祝她幸福快樂」。陳亭妃參與會議後受訪說，「如果因為參選中常委而必須被切割，也是沒有辦法」。雙方雖曾是同一派系，但雙陳談話已猶如九二共識，各說各話、一邊一國，分道揚鑣後，沒人有把握，王子和公主是否從此過上幸福快樂的日子。

正國會兩位「大阿哥」林佳龍、林右昌分別入閣、入黨，林佳龍是外交部長、林右昌任民進黨秘書長，兩人位子雖高，雙林對未來各有所圖，但都在賴清德總統兼黨主席麾下，下一步深受賴所左右。正國會系統過去被形容「北右昌、中佳龍、南亭妃」，但林佳龍、林右昌先後進入「信賴團隊」，正國會台南一姐陳亭妃要走出自己的路，其實並不令人意外。

賴清德2019年挑戰爭取連任的蔡英文總統，英系和賴系已形同水火，但陳亭妃向來與英系互動良善，黨內戲稱，「英系若要刺激賴清德，就是暗助陳亭妃入主中常會」。就政治現實而言，下屆中常會結構，賴清德可掌握過半中常委，英系也有兩席中常委實力，英系中常委黃承國受「排黑條款」限制，與賴清德素有心結，英系若把票轉給陳亭妃，也是可能的合作模式。英系過去就曾挖角過新系大將，民進黨內換派系已跟換門牌一樣稀鬆平常，至少都是在同一政黨內轉換跑道；這次是正國會先割袍，陳亭妃若斷義也有正當性。

正國會「斬除異己」，英系也可以「借刀殺人」。正國會這一刀砍下去，也斬斷陳亭妃原本在派系的束縛，從此可以更無拘無束，她本來就實力雄厚，才可以跟賴清德多次叫板，未來陳亭妃若入主中常會將可更大鳴大放，不必再隱藏本意；對英系而言更是一箭雙雕，正國會少了一員大將，陳亭妃就算和英系不歃血為盟，也必是盟友，有助2026布局。

這一局很清楚，著眼的就是下一屆台南市長寶座，民進黨目前就是「雙強爭霸」，陳亭妃的主要競爭對手是新系立委林俊憲，但她最強大的敵人正是賴清德總統。民進黨台南市黨部主委改選時，陳亭妃暫時不與新潮流正面交鋒，不爭主委爭市長，因為主委對市長的影響相對較小，中常委卻足以影響台南市長提名規則，陳亭妃至少要確認不會沒收初選，才有機會一搏。

賴清德總統上任1個多月，內外已遍地狼煙，但民進黨派系火拚，721全代會將正式點燃烽火台。

中常委 正國會 民進黨 賴清德 陳亭妃

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