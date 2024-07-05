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台日友好根本騙人！船東批日本「比阿共仔更土匪」 曝已匯台幣120萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨於彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外1.5浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船，帶走盛姓船長、洪姓輪機長二人。據蔡姓船東說，今下午3點多已匯出台幣120多萬，日方已說，看到匯款單就馬上放人，漁船離開後會繼續捕魚。但他痛批日方「比阿共仔更土匪」，說什麼台日友好，根本騙人。

蔡姓船東說，今天下午已經完成匯款台幣120多萬元，目前錢已匯進去了，他指日本比大陸還誇張，「比阿共仔更土匪」，說看到錢才要放人，他從今天凌晨1點忙到現在，他日本比他們抓魚還要好賺，一天就賺一百多萬元，他批日方公務船像土匪。

蔡姓船東表示，「我國政府是吃屎的，一直在說什麼台日友好」，日方說，要看到匯款單才放人，目前已匯了，應該夠上就放人了。

蔡姓船東喊冤表示，就他了解，那裡的海域應是重疊的經濟海域，他不認為有越界，但也只好吞了，覺得莫名其妙。漁船如果被日本放了，不會馬上回基隆，會再海上繼續作業，因為一趙出去就要60多萬的油錢等相關費用，這次付了120萬，要再抓一些回本，否則就虧死了。

據指出，被扣漁船船長、輪機長二人的家屬，向船東表示，希望日方早點放人就好，有什麼回來再說，但家屬也批日方手段太強硬，擺明要錢才放人，希望政府釐清有沒有越界，不要受不白之冤。

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨於彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外1.5浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝
基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨於彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外1.5浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝

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