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民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

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民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨今天表示，民眾黨中央評議委員會昨天通過黨員吳靜怡除名、中央委員張凱鈞停權二個月處分。圖／取自吳靜怡臉書
民眾黨今天表示，民眾黨中央評議委員會昨天通過黨員吳靜怡除名、中央委員張凱鈞停權二個月處分。圖／取自吳靜怡臉書

民眾黨中央評議委員會昨天召開會議，通過黨員吳靜怡除名、中央委員張凱鈞停權2個月處分。民眾黨指出，吳靜怡今年4月遭停權後，仍持續於政論節目公開以不實指控侮蔑、詆毀政黨及黨內人士名譽，因而決議除名；張凱鈞未依台灣民眾黨黨公職人員赴大陸地區準則，申請手續不完備，中評會予以停權2個月處分。

民眾黨指出，吳靜怡經常性於電視節目、網路社群及受訪時，以不實言論批評抹黑民眾黨與民眾黨員，中評會在今年4月曾按規定請其陳述答辯，最後停權一年處分。吳靜怡依然故我、食髓知味，以「柯文哲前幕僚」稱謂，上節目攻擊本黨，因此中評會根據台灣民眾黨紀律評議裁決準則第三十六條，予以除名處分。民眾黨強調，吳靜怡從未擔任過柯文哲幕僚，特此公開說明，以正視聽。

張凱鈞赴陸申請表所載明時間與實際出訪時間不符，申請手續不完備，中評會予以停權兩個月。另於此事件後，修正有關台灣民眾黨黨公職人員進入大陸地區申請表相關表單，將公眾活動（受訪或公開發言）列入申請項目中，以利核備。

台灣民眾黨 吳靜怡 張凱鈞 柯文哲

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