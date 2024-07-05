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澎湖漁船被扣至今 謝龍介轟：賴清德一聲未吭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

澎湖漁船大進滿88號2日遭大陸海警扣押，今早傳基隆漁船被日本海上保安廳公務船扣押，國民黨立委謝龍介在臉書發文表示，澎湖漁船被扣3天，賴清德總統一聲未吭，對最熟悉的日本也不吭聲嗎？

謝龍介說，澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日遭對岸海警扣押，直至今日已經3天。過去台灣漁船被扣，最多在被扣第2天，繳清罰金，就能返回台灣，但這次不僅仍未返台，政府聲稱交涉中也無成效，甚至被扣船員還音訊全無。

謝龍介指出，就在今天稍早，又傳出基隆籍漁船被日本海上保安廳公務船扣押。請問賴清德，什麼時候才要出來說句話？對中國大陸不吭聲，對最熟悉的日本也不吭聲嗎？

謝龍介表示，過去3天，賴清德在民進黨中執會上，稱讚民進黨立委沈柏洋、吳思瑤，批評在野黨，就是沒有關心被扣漁民。早先賴清德拋出「新兩國論」，他曾苦口婆心勸切莫操之過急，暴虎馮河，如今對岸真的對台態度轉為強硬，不肯釋放台灣漁船，我方又無法交涉，倒霉的都是老百姓，請問賴清德有什麼對策因應？後續該怎麼避免類似事件再次發生？

謝龍介強調，台灣安全是嚴肅課題，兩岸關係，地緣政治更是每一位總統的必考題，希望賴清德履行承諾，不要像賴清德承諾的國情報告一樣，選上了，就翻臉不認。

日本 民進黨 澎湖 謝龍介 賴清德

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