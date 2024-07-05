雙標？我漁船越界遭陸方、日方抓走 漁民質疑中央「作法差很大」

澎湖漁船因在金門外海越界捕魚遭陸方帶走，立即升級兩岸事件，陸委會隨即大動作籲請大陸儘速說明事件始末及釋放人船回來，但此次日船也帶走台灣漁民，但卻沒有人高聲疾呼要日本儘速放人，對此，有漁民就質疑現在中央根本是用政治看待一切問題，遇事都是「雙標」。

有漁民就說，其實兩個案件感覺是雷同，都是因為越界導致漁民被抓，但同樣的事，感覺中央作法差很大，澎湖漁民被抓，幾乎是陸委會再加上綠營立委輪番砲轟，可是當基隆漁民被日本水產廳公務船取締，卻看不到有外交部還是哪個單位跳出來呼籲，中央感覺就是雙標。

也有漁民認為，其實過往大陸海警對金門甚至台灣漁民都是很友善，都是「睜一隻眼，閉一隻眼」，也不太會去抓我方越界漁船，但因為從0214事件後等一連串事件發生，兩岸現在是彼此有嫌隙堆疊，中國海警遇到台灣的越界違法船隻，當然不會客氣，一切就公事公辦，漁民只能自求多福。

先後發生漁民被扣留的事件，也引起網友熱議，有網友就說，現在是不是因為台灣國不夠強大，非律賓、日本、大陸都要抓台灣漁船，是看我們軟弱好欺負，呼籲政府要「硬起來」，不要只會跟大陸放話，根本對解決事情毫無幫助。