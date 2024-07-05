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盯梢案卓揆一問三不知 羅智強轟：綠委、官員抹黑媒體

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
自由時報報導新華社疑涉盯梢案，國民黨立委羅智強今天質疑，綠委沈伯洋自稱兩個月前就知道，究竟跟誰通報？閣揆卓榮泰回應不知道。圖／擷自立法院隨選視訊
自由時報報導新華社疑涉盯梢案，國民黨立委羅智強今天質疑，綠委沈伯洋自稱兩個月前就知道，究竟跟誰通報？閣揆卓榮泰回應不知道。圖／擷自立法院隨選視訊

自由時報報導新華社疑涉盯梢案，國民黨立委羅智強今天質疑，綠委沈伯洋自稱兩個月前就知道，究竟跟誰通報？閣揆卓榮泰回應不知道。羅智強批評「沈伯洋自稱早知道，卓榮泰卻是三不知」，他抨擊，沈伯洋宣稱已經通報國安單位，根本就是胡說八道，從頭到尾就是瞎編，他就是「王立強二號」，綠委、官員和綠媒都在抹黑媒體。

自由時報報導新華社駐台記者涉及在政論節目現場「盯場」，陸委會副主委梁文傑說「找不到新聞的爆料者」，國民黨立委羅智強在質詢閣揆卓榮泰時追問調查進度，卓回應「還在由調查局立案調查中。」

羅智強質疑，梁文傑說法是否屬實？卓榮泰回應，梁文傑的說法是他的認知和手上資訊如此。羅智強進一步追問，綠委沈伯洋自稱「兩個月前就已掌握」，到底算不算爆料？到底通報了沒有？NCC通傳會主委陳耀祥坦言「沈委員沒有向通傳會檢舉」，卓榮泰則回應「他可能還在查證中，我真的不清楚、不了解」，自己哪裡會知道沈跟哪個單位講？

羅智強批評「沈伯洋自稱早知道，卓榮泰卻是三不知」，沈伯洋宣稱已經通報國安單位兩個月了，國安單位到底是睡了還是殘了？他質疑，沈伯洋就是胡說八道，其實根本沒有通報，所以連通報窗口都不知道有這回事，卓榮泰才會三不知。

羅智強抨擊，沈伯洋從頭到尾就是瞎編，他就是「王立強二號」。他強調，新聞自由不能只是嘴巴喊喊，包括官員、綠委、綠媒抹黑客觀公正，兢兢業業、守護新聞自由的新聞台，但閣揆卻一問三不知，卓榮泰辯稱，案情背景如果不複雜，當然很快可以有結果。羅智強反譏「背景當然複雜，有沈伯洋在當然會很複雜」，政府應該要還給媒體公道。

卓榮泰 梁文傑 沈伯洋 羅智強

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