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遭正國會除名...陳亭妃堅持爭取中常委 發聲明「想法很簡單」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片

民進黨派系正常國家促進會今天表示，7月21日民進黨全國黨員代表大會召開在即，正國會決策委員會議今天針對陳亭妃、何文海、陳怡君等成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，違反本會重大決議，予以除名。

正國會開鍘後，陳亭妃發出聲明表示，正國會的宗旨是實現台灣成為正常國家，不論現在、過去、未來她都會堅持這樣的理念，這17年來也為了正國會一直朝著這個目標進行，從來沒有離開過正國會這個大家庭。

陳亭妃指出，選中常委也是希望能夠多參與黨務工作，協助黨主席賴清德推動國家發展的未來大計，不知道曾幾何時，這兩樣變成衝突；更何況正國會本來就有兩席中常委的空間，應一起把正國會的餅做大，因為正國會曾經有過7席中執委過，再加上正國會目前只有確定一席中常委的名單，希望爭取正國會第二席中常委的機會，想法就這麼簡單。

陳亭妃說，要謝謝大家的關心，她堅信民意最大，也會繼續往中常委的目標努力，還有很多使命要去共同完成，「民進黨加油，台灣加油」。

中常委 正國會 民進黨 賴清德 陳亭妃

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