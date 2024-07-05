影／藍營控綠營軟禁議事人員 王世堅反嗆「莫名其妙」：難怪支持度低

昨天（4日）立法院爆發的「內政委員會之亂」導致會議無法進行，委員會召委高金素梅也因身體不適而離場，高金素梅後來想將會議室改換到「群賢樓」101室繼續舉行，議事人員卻仍困在「紅樓」202會議室。國民黨立委昨天（4日）下午在台北地檢署控告民進黨立委強制、妨害自由、妨害公務罪。民進黨立委王世堅今天（5日）對此表示，這完全是誤會，是國民黨自己想突襲不成，怪罪到民進黨身上。對於國民黨控告所有的民進黨立委限制他人自由，王世堅說，這真的很莫名其妙，升高政黨之間的對決衝突，「鬧事好像是他們最高的宗旨跟指導原則，全民看在眼裡，難怪在野黨他們現在政黨支持度那麼低」。

另外，對於在野黨將民進黨立委吳秉叡過去的修法版本排入委員會，讓罷免連署增加身分證發證日期。王世堅表示，吳秉叡當時的考量是對的，選舉跟罷免同樣神聖，基於慎重加上發證日期，在當時有不一樣的考慮。但國民黨只是想拖延。所以王世堅認為，以現在的政治氛圍，法令如何規定，就應該依法盡快處理。