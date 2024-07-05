【重磅快評】能否投票要聽李進勇 我們還有民主法治？

台北監獄王姓受刑人興訟爭取投票權，台北高等行政法院（北高行）近日判決勝訴，中選會與桃園選委會緊急研商對策；只是，去年底就有另一位林姓受刑人不滿服刑無法投票，向法院提起訴訟並聲請假處分，並獲北高行裁准，只是中選會主委李進勇「一夫擋關」，成了法院之上的太上皇，如今再嘗敗訴，李夫復何言？

王姓受刑人去年委由監所函請中選會與桃選會在獄所設投票所，讓他能在籍投票。但中選會與桃選會以監所情況特殊拒絕，因此提行政訴訟。他主張選委會拒絕在監所設投票所，卻在監所旁的社區活動中心設置，有處分違法情形。

北高行合議庭認為，王姓受刑人是戶籍設在北監的在籍選舉權人，投票權受法律保障，但他無法在監或出監投票，選舉權確實受到行政權侵害。桃選會依選罷法有為在籍選舉權人在適當處所設置投票所的義務，也做過沙盤推演，但未加以考量王的請求，並將投票所設在王無法前往的地方，顯有行政怠惰，因此判決處分違法。

從北高行的判決來看，雖指桃園選委會行政怠惰，但若從去年另一件裁定案，更能看出事件脈絡；北監一名林姓受刑人去年底也向法院聲請能在監所投票，當時北高行裁定桃選會在訴訟確定前，應在監獄內設置投票所或其他適當方法，讓受刑人投票。

針對這個裁定，當時在立法院有一番答詢，時任法務部長的蔡清祥說會依確定判決實施，中選會主委李進勇卻說要提抗告。

怪的是，監所是法務部在管，蔡清祥都說可依法院判決實施，李卻搬出選罷法沒有不在籍投票、通信投票等法源依據而拒絕。只是，受刑人設籍監所，和不在籍投票根本兩碼事，中選會主委不理會法院裁定，還是歷來頭一遭，被批以太上皇自居。

北高行近日判決王姓受刑人勝訴，能不能換來投票權，仍是未定之天。桃選會表示選務機關依法辦理選務，收到判決書後會和中選會請示確認，依規定辦理後續程序，無其他評論或回應；說白了，後續要怎麼辦理，還是要看中選會怎麼說。

只不過，同樣是北高行，中選會之前不理會北高行的裁定，外界可能也難以期待這次會接受北高行的判決。更何況，李進勇及中選會已被監察院「認證」不尊重民眾的投票權，因為前年地方選舉期間，中選會及指揮中心剝奪居家隔離新冠肺炎非重症確診者的投票權，但快篩陽性民眾外出投票卻免罰，有違平等及比例原則，因而被監委要求檢討。

如今法院裁定及判決都認為，受刑人只是穿著囚服的國民，不能投票並非執行刑罰的附隨效果，公民權也應被尊重。李進勇口口聲聲說他關心受刑人公民權，但所作所為都是背道而馳，有這種主委，再怎麼與時俱進的裁定、判決也是白費工夫。納悶的是：我們還是民主法治的國家嗎？