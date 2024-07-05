正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

民進黨派系正常國家促進會今天表示，7月21日民進黨全國黨員代表大會召開在即，正國會決策委員會議今天針對陳亭妃、何文海、陳怡君等成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，違反本會重大決議，予以除名。

正國會今中午召開派系會議，外交部長林佳龍、民進黨秘書長林右昌等派系實力派人物並未參加，但有跟中常委陳茂松交換意見。陳茂松會後轉述表示，決議把陳亭妃除名，祝她幸福。

一、黨職改選在即，為求認同組織運作之成員團結合作，正國會於6月3日擴大決策會議，決議團隊共同推派代表進行登記。

二、中執委與中評委選舉登記之際，團隊成員何文海及陳怡君未依循決策會議，推派候選人之決議行登記參選，已違6月3日擴大決策會議之決議事項。

三、基於團結合作之立場，組織於6月28日再度召開決策委員會，決議若上述成員及陳亭妃有意回歸團隊運作，應於7月5日決策會議前，將全代名單提交決策會議，以配合組織配票。

四、今天會議中，違反正國會決策會議之成員仍未能改變立場，基於組織成員應有認同團隊決策、承擔員權利與義務之責任，今天依6月28日決議，針對三名成員違紀情事，作成除名處分之決議。