評民進黨近來「多行不義必自斃」 柯文哲：人一綠腦就殘

民眾黨主席柯文哲今天與資深媒體人、青年代表對談。對於近期立法院攻防爭議，柯文哲表示，如果要幫民進黨最近寫一個評語，叫「多行不義必自斃」，不是說沒有討論沒有民主，結果選罷法修法又不讓人討論，人家說人一綠腦就殘，提醒民進黨這樣搞久了老百姓還是會反感。

柯文哲指出，民進黨委員自己的委員會不開，跑去癱瘓另外一個委員會，造成一次癱瘓4個委員會，民進黨不是說沒討論沒有民主，結果又不給人家討論。賴清德選前說要到立法院國情報告，現在又不來，這種事情做多了會引發反感，奉勸民進黨好好想一下，這樣做法不對。

柯文哲表示，常常想說他若當選總統，現在台灣有很多事情要做，像是缺水、缺電、缺工、勞保快破產等，每天都有做不完的事情，怎麼還有時間每天搞這些事情，這是他對民進黨很失望的地方，照理說贏了選舉要好好做事，執政黨每天搞事情，心裡到底想的是國家還是個人選舉，神經病。