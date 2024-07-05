正國會擬開鍘 陳亭妃：仍堅定參選中常委

民進黨7月21日召開全代會改選中常執評委。正國會立委陳亭妃為確保台南市長一定有初選，堅持要參選中常委，未配合正國會運作，與派系關係緊張。正國會今天召開派系會議，擬祭出開鍘令。陳亭妃今天也與會說明，目前會議仍在進行中，陳已提早離場，並受訪表示，仍希望參選中常委，若因此正國會有不一樣見解，做出不一樣的做法，也只能尊重。

陳亭妃指出，她的態度講很清楚，從過去到現在都是堅持要選中常委，正國會原本就有兩席中常委空間，一席是陳茂松，還有第二席，她一直都表態要選中常委。

陳亭妃說，如果因為她堅持選中常委，必須把她切割的話，那她也是沒有辦法，且第二席中常委原本就沒有決定，從過去到現在都是這樣，所以希望是能取得正國會的支持，這是她最期望的。

陳亭妃表示，她從游系一直到正國會已17年，過去為地方經營，也因為經營而得罪了很多人，她的全國黨代表票數，當選中執委一定沒有問題，只是希望有更多資源，可以當選中常委。