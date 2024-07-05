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陳雪生提離島建設條例引中資 洪申翰批台版一帶一路

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳雪生陳玉珍等人提出離島建設條例修正草案，主張開放中國大陸廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫。民進黨立委洪申翰表示，陳雪生要的，不只是放鬆兩岸法規管制，讓中國廠商有機會長驅直入而已。這是一整套的一石多鳥計畫，牽涉非常龐大的工程利益。

洪申翰指出，這幾年，陳雪生在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃，其一是要花費350億至500億的南北竿大橋，其二是一二期加起來預計約350億的北竿機場擴建。這兩項合計加起來，是超過700億的天文數字。陳雪生現在這個修法草案，圖謀的，就是要讓中方的資金、廠商、人力，直接把手伸進這超過700億的基礎建設中，牢牢地控。

洪申翰說，習近平過去十年，打著「一帶一路」的名義，號稱帶著雄厚資金投入亞、非和歐洲國家的港口、鐵路等基建，說要打通歐亞非國家的經濟命脈。但「一帶一路」近年結果，是讓諸多「一帶一路」國家欠中國一屁股債，不僅建設經營權和國家主體性更受制於中共，更被迫讓中共高度介入自己國內的金融體系，還要承受爛尾基建遍地開花。好幾個國家都已慘賠退出。

「陳雪生其實就是馬祖的傅崐萁。」洪申翰說，陳雪生搞這一整套計畫，表面上，美其名為地方爭取建設，但其實是在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，得以討好老共之外；陳雪生又善於遊走於兩岸，成為中國和台灣之間，天價工程利益分配的中間人，如此將能在馬祖地方上，高度支配這些大型基礎建設的鉅額利益分配。

洪申翰批評，陳雪生一心只想要求天文數字的硬體工程建設，來讓自己成為地方工程利益的分配者，壟斷自己對馬祖地方的影響力，更企圖成為中共對離島與台灣控制的代理人。

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