澎湖漁船被扣 朱立倫：兩岸不持續溝通就會發生意外、衝突

澎湖漁船大進滿88號遭陸海警扣留，國民黨主席朱立倫今出席在新竹舉辦的藍青挺青年培訓營時提到，過去兩岸漁船越界之事很常見，但我方海巡及陸方海警都有共識、相互尊重執法，如今沒有溝通，就會發生「意外」甚至造成人員傷亡。

朱立倫強調「國民黨選擇兩岸一定要交流、不要交惡，要對話而不是對抗」，他批評民進黨與大陸沒有溝通協調對話，只有拳頭，沒有對話、沒有交流就容易產生很多誤解，除了要捍衛、保衛中華民國、我們自己的主權以外，兩岸本來就是要溝通協調對話。

朱立倫舉澎湖漁船大進滿88號遭陸方海警在金門海域附近扣留為例，過去類似漁船越界的案子非常多，可是以往兩岸的海警跟海巡都會溝通，若我方漁船越界，陸方海警就會把漁船趕到我方海域，由我方海巡抓捕違規漁船，若陸方漁船違規越界，我方海巡也會把陸方漁船趕回去，由陸方海警執法。

他認為這是兩岸過去執法的互相尊重與溝通，大家有這樣的一個共識，然而現在變成當不溝通的時候，雙方都是依法把違規越界漁船扣留或抓捕，最嚴重的意外就是今年2月的時候，因為為了抓大陸的違規漁船造成翻覆而死了2位漁民，但如果兩岸有持續溝通及共識，就不會有這樣的意外。

朱立倫強調如果有溝通、對話就不會造成兩岸衝突、意外甚至戰爭，如果陸生可以持續來台求學、台灣學生也能到對岸去學習交流，雙方都是同學、好友，彼此之間的關係就可以緩和很多「這個就是國民黨的主張」。