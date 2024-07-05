快訊

「花蓮最美餐廳」宣布將熄燈！老闆吐心聲透露下一步

月租5100萬有望再漲？台北雙星預計2029點燈 如何照亮老城西區

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖漁船被扣 朱立倫：兩岸不持續溝通就會發生意外、衝突

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱立倫出席第5屆藍青挺青年培訓營與青年朋友對話，希望青年與國民黨站在一起堅持做對的事。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫出席第5屆藍青挺青年培訓營與青年朋友對話，希望青年與國民黨站在一起堅持做對的事。記者巫鴻瑋／攝影

澎湖漁船大進滿88號遭陸海警扣留，國民黨主席朱立倫今出席在新竹舉辦的藍青挺青年培訓營時提到，過去兩岸漁船越界之事很常見，但我方海巡及陸方海警都有共識、相互尊重執法，如今沒有溝通，就會發生「意外」甚至造成人員傷亡。

朱立倫強調「國民黨選擇兩岸一定要交流、不要交惡，要對話而不是對抗」，他批評民進黨與大陸沒有溝通協調對話，只有拳頭，沒有對話、沒有交流就容易產生很多誤解，除了要捍衛、保衛中華民國、我們自己的主權以外，兩岸本來就是要溝通協調對話。

朱立倫舉澎湖漁船大進滿88號遭陸方海警在金門海域附近扣留為例，過去類似漁船越界的案子非常多，可是以往兩岸的海警跟海巡都會溝通，若我方漁船越界，陸方海警就會把漁船趕到我方海域，由我方海巡抓捕違規漁船，若陸方漁船違規越界，我方海巡也會把陸方漁船趕回去，由陸方海警執法。

他認為這是兩岸過去執法的互相尊重與溝通，大家有這樣的一個共識，然而現在變成當不溝通的時候，雙方都是依法把違規越界漁船扣留或抓捕，最嚴重的意外就是今年2月的時候，因為為了抓大陸的違規漁船造成翻覆而死了2位漁民，但如果兩岸有持續溝通及共識，就不會有這樣的意外。

朱立倫強調如果有溝通、對話就不會造成兩岸衝突、意外甚至戰爭，如果陸生可以持續來台求學、台灣學生也能到對岸去學習交流，雙方都是同學、好友，彼此之間的關係就可以緩和很多「這個就是國民黨的主張」。

他說「從能源講到國會改革，講到兩岸關係，講到很多地方的政策，我們（國民黨）與民進黨的立場各有不同，但是我大家可以相信一件事情，我們（國民黨）堅持做對的事情，也希望年輕朋友跟我們一起站在一起。」

朱立倫出席第5屆藍青挺青年培訓營與青年朋友對話，希望青年與國民黨站在一起堅持做對的事。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫出席第5屆藍青挺青年培訓營與青年朋友對話，希望青年與國民黨站在一起堅持做對的事。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫出席第5屆藍青挺青年培訓營與青年朋友對話，希望青年與國民黨站在一起堅持做對的事。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫出席第5屆藍青挺青年培訓營與青年朋友對話，希望青年與國民黨站在一起堅持做對的事。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨 朱立倫 海巡 溝通 漁民 澎湖

延伸閱讀

澎湖漁船遭陸扣押 朱立倫喊話賴總統：以全民為念

朱立倫：謝國樑唯一爭議就是找回市產 得罪民進黨

澎湖漁船遭陸海警扣押 朱立倫：兩岸敵意螺旋不斷向上

影／朱立倫拚國會改革 彰縣長熱門人選同框…謝衣鳯聽他「火力全開」笑了

相關新聞

受刑人爭取在監投票勝訴 桃選會緊急開會確定上訴

台北監獄王姓受刑人要求中央選舉委員會與桃園市選舉委員在獄所設置投票所遭拒，提行政訴訟爭取選舉權，經台北高等行政法院審理獲...

邱垂正稱兩岸就是兩岸 羅智強：恐成夾心餅乾

民進黨論述現分歧？陸委會主委邱垂正稱，兩岸關係就是兩岸關係，與陸委會副主委梁文傑曾說「兩岸關係就是兩國關係」不同，疑似執...

黃國昌批政府兩岸政策轉來轉去 對台海和平沒幫助

陸委會副主委梁文傑日前在廣播節目稱兩岸實質就是兩個國家，讓外界質疑政府的兩岸政策是否出現變化？陸委會主委邱垂正昨天強調政...

憂憲法法庭遭癱瘓 翁曉玲提修「憲法訴訟法」綠封殺

國民黨立委翁曉玲提案修改「憲法訴訟法」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。該案列入今天立法院會報告事項，民進...

陳雪生提修離島建設條例引進中資 黃國昌表態不支持

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提出離島建設條例修正草案，主張增訂第7條之1條文，開放中國大陸廠商可參與政府在離島主辦的重大...

知名媒體疑與詐團關係密切 陳耀祥：調查中

國民黨立委王鴻薇昨日披露，三立與「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係匪淺，謝成立公司的登記地址更於三立大樓3樓。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。