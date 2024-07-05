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黃國昌批政府兩岸政策轉來轉去 對台海和平沒幫助

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨團上午舉行記者會，由黨團總召黃國昌（左一）主持，他批評民進黨立法委員鍾佳濱、王定宇、邱議瑩三位召委昨日排了議程，請了執政官員，不分黨派的委員都登記質詢，結果三位委員全部烙跑，導致三個委員會全部空轉，並嗆民進黨三位召委把其他委員當塑膠、當空氣。記者葉信菉／攝影
民眾黨團上午舉行記者會，由黨團總召黃國昌（左一）主持，他批評民進黨立法委員鍾佳濱、王定宇、邱議瑩三位召委昨日排了議程，請了執政官員，不分黨派的委員都登記質詢，結果三位委員全部烙跑，導致三個委員會全部空轉，並嗆民進黨三位召委把其他委員當塑膠、當空氣。記者葉信菉／攝影

陸委會副主委梁文傑日前在廣播節目稱兩岸實質就是兩個國家，讓外界質疑政府的兩岸政策是否出現變化？陸委會主委邱垂正昨天強調政府立場一貫，「兩岸關係就是兩岸關係」，被質疑賴政府玩兩面手法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，賴政府應該冷靜思考兩岸政策，每天花時間在意識形態名詞轉來轉去，對台海情勢和平一點幫助都沒有。

黃國昌指出，賴清德政府對於兩岸政策到底是什麼，應該要冷靜想清楚，負責任跟國人說清楚講明白，若是初一十五講得不一樣，造成非常多問題，又沒辦法好好解決，最重要是怎樣捍衛台灣的尊嚴，而且要能夠照顧好人民生活，確保人民安全，這才是最重要的事情。

黃國昌強調，政府如果每天花時間在意識形態名詞上轉來轉去，對實質問題解決、人民生活的照顧以及台海情勢的和平，一點幫助都沒有 。

兩岸政策 台海 黃國昌

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