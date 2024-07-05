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憂憲法法庭遭癱瘓 翁曉玲提修「憲法訴訟法」綠封殺

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲提案修改「憲法訴訟法」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。該案列入今天立法院會報告事項，民進黨立院黨團要求退回程序委員會，現場無異議通過，立法院長韓國瑜裁示，通過民進黨團提案，退回程序委員會。

翁曉玲提案指出，中華民國憲法增修條文第五條規定「大法官15人」，其設立15人之目的乃在確保憲法法庭審理重大案件，進行多數決時，能夠涵蓋多元意見和觀點，避免單一或少數觀點主導判決，而無法充分考量各種專業角度和見解，導致專業意見不足，影響裁判的質量和深度。

翁曉玲認為，現行「憲法訴訟法」未明定大法官現有總額定義，僅規定迴避之大法官，不計入現有總額之人數，恐出現僅三、四位大法官即形成多數意見而作成判決之極端情形發生，不符合前揭憲法增修條文規定大法官法定人數15人之宗旨。為確保憲法法庭在審理重大案件時，能夠涵蓋更多元的意見和觀點，避免削弱裁判的多元性、公正性、專業性和公信力，因此擬具「憲法訴訟法第四條條文修正草案」。

民進黨批評，國民黨為癱瘓政府運作，中央廚房不斷出招，10月有7位大法官的任期屆滿，萬一藍營杯葛總統提名的大法官人選，若照翁曉玲版本所訂的現額15人定義，剩下的8位大法官就難以召開憲法法庭，進而破壞國家的憲政運作。

民進黨團今天舉行記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨提案修「選罷法」、「憲法訴訟法」，這是一石二鳥的計畫，加上先前國會擴權法案，就是三部曲。先用國會擴權法案，讓立法院權力無限擴增，第二步修「選罷法」沒收人民權利；第三布修「憲法訴訟法」，讓憲法法庭癱瘓。

民進黨團總召柯建銘表示，國民黨再怎麼邪惡也不該如此，非摧毀國家不可? 有這麼急嗎？

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