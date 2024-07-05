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政院反對離島建設開放中資 陳玉珍：大陸工程技術很進步

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

國民黨立委陳雪生陳玉珍等人提案修法「離島建設條例」，開放大陸廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫。行政院憂恐有大陸滲透的風險，今在立院報告事項時遭綠營封殺。陳玉珍今日表示，大陸施工效率較我方快、很進步，行政院要好好思考，不要閉著眼睛，不看世界進步。

陳玉珍說，有關陸生，希望陸生開放到金馬就學是無限制，台灣很多私校沒有學生，如果開放通過，大陸願意讓學生到台灣、金馬就學，可以幫助當地產業也幫助私校，世界各地學生願意過來就學，也對私校有幫助。

陳玉珍表示，關於引進大陸機械設備及人員，行政院難道不知道金門大橋施作的同時，金門大橋做了12年，大陸做廈漳大橋只做了3年，翔安大橋也做了2、3年？施工效率比我方快很多，大陸真的很進步，也養得起相關技術，大陸相關公共工程也多，我方很少，台灣養不起。50億工程買20億設備是不划算的，善用大陸機器設備跟人員來協助，是正面的事情，行政院要好好思考，不要閉著眼睛，不看世界進步。有的人批評大陸經濟很差，世界很多地方的經濟都很差，但不表示工程技術不進步。

關於陸委會不同意相關修法，陳玉珍表示，逢中必反，她問在場媒體是陸生也不同意嗎？陸生、陸客是賴清德總統就職演說發表，也是支持的，這不是賴清德政策嗎？有的立委說會有木馬屠城記，科技很進步，任何一個單位或地區、國家要監視，不必派人，衛星很進步，以為衛星看不到嗎？

中共 行政院 陳玉珍 陳雪生 陸委會

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