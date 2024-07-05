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邱垂正稱兩岸就是兩岸 羅智強：恐成夾心餅乾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸委員會4日下午舉行例行記者會，陸委會主委邱垂正親自出席主持，表示兩岸關係就是兩岸關係。記者許正宏／攝影
大陸委員會4日下午舉行例行記者會，陸委會主委邱垂正親自出席主持，表示兩岸關係就是兩岸關係。記者許正宏／攝影

民進黨論述現分歧？陸委會主委邱垂正稱，兩岸關係就是兩岸關係，與陸委會副主委梁文傑曾說「兩岸關係就是兩國關係」不同，疑似執政黨兩岸路線唱雙簧。國民黨立委羅智強今日表示，肯定邱垂正的說法，但邱可能變成「夾心餅乾」，上有新兩國論，下有梁文傑的解讀。

邱垂正昨日親自出席陸委會例行記者會，公開表示兩岸關係就是兩岸關係。中華民國是主權國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，也是台海現狀，政府是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律來處理兩岸事務，政府對於兩岸的立場從未改變。

針對邱垂正說法與梁文傑不同，國民黨立委林沛祥說，梁文傑的態度比較像是先講再說，討好最上面的主子。經過澎湖漁船被大陸扣押，陸委會也知道強硬態度無助兩岸關係，邱垂正說兩岸關係就是兩岸關係，打梁文傑一個大耳光。與其說唱雙簧，倒不如說邱垂正身為主官，要比較務實面對兩岸困境跟交流，梁文傑有恃無恐，畢竟梁是政務官，任命是只要上面有人找，一切沒有問題。

國民黨立委陳玉珍說，邱垂正是知陸派，比較了解大陸，希望兩岸關係往好的方向發展，她也希望邱的發言是經過國安單位授權，不然她會感到擔心。正面來看，她希望賴政府慢慢轉彎。

羅智強說，不管是不是唱雙簧，他都肯定邱垂正的說法，兩岸關係就是兩岸關係。前總統馬英九以前在討論兩岸航線時，有人問這算什麼航線，是國際還是國內航線？馬英九說這就叫做兩岸航線。因兩岸有特殊性，為何都用兩岸關係形容，而非兩國關係？我國就是一中憲法，在此情況下的邱垂正的解讀是回到憲法。

羅智強指出，衍生問題是邱垂正變成夾心餅乾，上面有賴清德總統的新兩國論，底下有官威更大的梁文傑把兩岸關係解讀成兩國關係。不知道是賴清德說了算，還是梁文傑說了算，不知道是在唱雙簧還是唱三簧。但兩岸關係就是兩岸關係，給邱垂正鼓勵。

國民黨立委羅智強。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅智強。記者胡經周／攝影

兩國論 台海 梁文傑 羅智強 邱垂正 陸委會

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