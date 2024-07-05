陳雪生提修離島建設條例引進中資 黃國昌表態不支持
國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提出離島建設條例修正草案，主張增訂第7條之1條文，開放中國大陸廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，引發爭議。 民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，開放中國資本、工人直接過來這件事，茲事體大，民眾黨團不會支持。
陳雪生等立委提案修正「離島建設條例」增訂第7條之1條文，主張開放中國大陸廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫。民進黨立委質疑為中國大陸開後門。行政院長卓榮泰今天表示，這會對機場、港口、大橋重大公共工程施作發生影響，涉及國家安全問題，希望立委審議時要以國家安全問題為優先。
黃國昌今天受訪表示，針對離島建設條例部分條文修正草案，擬中國資本、工人直接過來，這件事茲事體大，民眾黨不會支持，恐怕也不是用離島建設條例開特別後門解決，這不是妥當的方式。
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