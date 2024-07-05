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藍委提案離島建設引進陸資 立院闖關遭綠營封殺

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
藍委提案離島建設引進陸資，立院闖關被綠營封殺。圖／聯合報系資料照片
藍委提案離島建設引進陸資，立院闖關被綠營封殺。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案修正「離島建設條例」，其中增訂第7條之1條文草案，開放中國大陸廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，引發爭議。該案今天在立法院院會報告事項闖關，民進黨立院黨團提議退回程序委員會，國民黨立院黨團並未提出有異議，經立法院長韓國瑜再次確認後，宣布無異議通過民進黨團長，退回程序委員會。

國民黨立委陳雪生提案修改「離島建設條例」，主張引進陸資參與離島重大公共工程。行政院長卓榮泰今天表示，這會對機場、港口、大橋重大公共工程施作發生影響，涉及國家安全問題，希望立委審議時要以國家安全問題為優先。

陳雪生等立委提案修正「離島建設條例」增訂第7條之1條文，主張開放中國廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫。遭民進黨立委質疑為中國大陸大開後門。大陸委員會主委邱垂正也表示，該計畫可能涉及國家安全，陸委會現階段無法同意草案內容。

陳雪生回應表示，綠營斷章取義，馬祖缺工缺料，綠營能解決離島問題嗎？民進黨又再提罷免，「來罷免我好了，我沒意見」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，開放中國資本跟工人，這件事情茲事體大，台灣民眾黨立院黨團不會支持，恐怕不是用離島建設條例開後門解決，這不是妥當方式。

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