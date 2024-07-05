馬辦要求認九二共識 卓揆：中華民國就是主權獨立國家

行政院長卓榮泰5日再度重申，以歷史來看，中華民國就是主權獨立的國家，中華民國台灣也是中華民國，跟中華人民共和國互不隸屬，這就是歷史現狀，我們就是要維持這個現狀，希望國人心理建設要一致。

卓榮泰今日赴立法院繼續施政報告及備詢時接受媒體採訪，被問及有關馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，請賴政府在承認九二共識的基礎上，務實處理兩岸關係。

卓榮泰表示，就中華民國歷史來看，就是一個主權獨立的國家，中華民國台灣也是中華民國，跟中華人民共和國互不隸屬，這就是歷史現狀，我們要維持的就是這個現狀。至於說把一些行政上的作業，或是疑似違規的情境，牽扯到高層級的政治事件，他覺得是過慮了，而且也不需要，應該要明辨是非。

卓榮泰說在這個時候，不是任何承認哪一個對方要求我們的條件，就能夠化解對方對我們的威脅，所以還是希望大家、國人心理的建設要一致，大家如果口徑一致，我們沒有分裂，對手就不會加倍，我們再用更大的力量來防衛我們自己。

至於澎湖漁船事件，卓榮泰則說，在事件發生的當時，海巡的弟兄們非常警覺，希望能夠及時救援，但是沒有辦法馬上解決這個事情，政府也深感遺憾。對家屬希望大家能夠先心平氣和，但是也希望漁民要提高自己的警覺跟注意，在目前的狀況底下，不要有任何可能涉及或是疑似違規的情形，這是對自身安全的保障。

卓榮泰提到，同時也要要求陸方在這個時刻不要升高任何的過度的手段，因為這個容易引起緊張跟不必要的對立，這完全是不需要的，但是我們也希望人船能夠平安，在目前短暫的時間內，陸方能夠保障人身的安全，儘速地將人船能夠安全地讓他回來國內。那相關的交涉，各單位都已經在密切地進行當中，希望比較快的時間，能夠給家屬一個安心的答案，也給國人一個交代。