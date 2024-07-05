快訊

明迎小暑！曝「招好運」簡單3步驟 3生肖運勢將起飛

憾…新竹鳳山溪驚見浮屍 證實為2天前新月沙灣落水橄欖球校隊高中生

人出現了！黃子佼涉妨害性自主 北檢今傳喚到庭

徐巧芯爆：不少將軍座車使用大陸製行車記錄器

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（圖）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯（圖）。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯今日早上受訪爆料，據她掌握，很多將軍座車裝置的行車記錄器，都是大陸製的，如果要追第五縱隊，是否從國軍整肅起。

國民黨立委陳雪生提案修改「離島建設條例」，主張引進陸資參與離島重大公共工程。行政院表態憂心相關修法恐使中國大陸滲透。

針對行政院說法，徐巧芯說，要考慮到離島特殊性，台灣本島都缺工缺料，離島更是有被政府放生的意味，需要大陸的工人等，不會因此滲透進來，政院不應該這樣想，如果不希望離島建設條例有大陸協助，是不是可以讓政府也包含台灣工作人員，協助離島建設。民眾黨立委黃國昌有爆料國軍裡面使用的也是大陸製的。

徐巧芯進一步說，她再爆個料，很多將軍座車行車記錄器也是大陸製造，如果真的要追第五縱隊，說要抗中保台，什麼東西都不能用大陸製，不能讓大陸工人來協助建設，是否要從國軍整肅起，看看行車記錄器是否用貼牌的，但事實上是大陸製。她沒有掌握相關數量多少，但確定是國防部座車。

國軍 徐巧芯 行車記錄器 黃國昌

延伸閱讀

議事人員離場遭綠委上前「就教」 徐巧芯：這就軟禁啊！

藍綠衝突徐巧芯控：張宏陸搶議事錄 王美惠掐脖

丈夫被指付詐騙犯律師費 徐巧芯：對檢方還公道有信心

影／周刊爆徐巧芯夫處理姐洗錢案 劉彥澧：考慮提告

相關新聞

陳雪生提修離島建設條例引進中資 黃國昌表態不支持

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提出離島建設條例修正草案，主張增訂第7條之1條文，開放中國大陸廠商可參與政府在離島主辦的重大...

藍委提離島建設條例引進中資 卓榮泰：國安是優先考量

國民黨立委陳雪生提案修改「離島建設條例」，主張引進陸資參與離島重大公共工程。行政院長卓榮泰今天表示，這會對機場、港口、大...

知名媒體疑與詐團關係密切 陳耀祥：調查中

國民黨立委王鴻薇昨日披露，三立與「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係匪淺，謝成立公司的登記地址更於三立大樓3樓。...

【即時短評】市長保衛戰中間選民成關鍵 謝國樑、童子瑋各有盤算

場景拉回7月1日基隆城際轉運站啟用儀式會場，基隆市長謝國樑與基隆市議長童子瑋落坐時，兩人隔著立委林沛祥相互致意，關係外弛...

【專家之眼】太划算了！「班班喝鮮乳」每年只要11億

日劇中常見到學生營養午餐每頓都提供國產鮮奶，讓國人印象相當深刻。在學者與酪農業的建議下，政府也有意恢復「學童奶」政策，近...

黃國昌批政府兩岸政策轉來轉去 對台海和平沒幫助

陸委會副主委梁文傑日前在廣播節目稱兩岸實質就是兩個國家，讓外界質疑政府的兩岸政策是否出現變化？陸委會主委邱垂正昨天強調政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。