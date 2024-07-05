徐巧芯爆：不少將軍座車使用大陸製行車記錄器

國民黨立委徐巧芯今日早上受訪爆料，據她掌握，很多將軍座車裝置的行車記錄器，都是大陸製的，如果要追第五縱隊，是否從國軍整肅起。

國民黨立委陳雪生提案修改「離島建設條例」，主張引進陸資參與離島重大公共工程。行政院表態憂心相關修法恐使中國大陸滲透。

針對行政院說法，徐巧芯說，要考慮到離島特殊性，台灣本島都缺工缺料，離島更是有被政府放生的意味，需要大陸的工人等，不會因此滲透進來，政院不應該這樣想，如果不希望離島建設條例有大陸協助，是不是可以讓政府也包含台灣工作人員，協助離島建設。民眾黨立委黃國昌有爆料國軍裡面使用的也是大陸製的。

徐巧芯進一步說，她再爆個料，很多將軍座車行車記錄器也是大陸製造，如果真的要追第五縱隊，說要抗中保台，什麼東西都不能用大陸製，不能讓大陸工人來協助建設，是否要從國軍整肅起，看看行車記錄器是否用貼牌的，但事實上是大陸製。她沒有掌握相關數量多少，但確定是國防部座車。