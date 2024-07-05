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馬辦要賴清德承認九二共識 卓榮泰：承認無法化解威脅

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）上午在行政院秘書長龔明鑫（左）、行政院發言人陳世凱（右）陪同下出席立法院施政方針報告及備詢，會前受訪針對澎湖漁船越界捕撈遭中方扣留事件，希望人船平安，儘速讓人船回到國內。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）上午在行政院秘書長龔明鑫（左）、行政院發言人陳世凱（右）陪同下出席立法院施政方針報告及備詢，會前受訪針對澎湖漁船越界捕撈遭中方扣留事件，希望人船平安，儘速讓人船回到國內。記者蘇健忠／攝影

行政院卓榮泰上午在行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱陪同下出席立法院施政方針報告及備詢，會前受訪針對澎湖漁船越界捕撈遭中方扣留事件，希望人船平安，儘速讓人船回到國內，也要求中方在這時刻，不要升高任何的過度手段，因為這個可能會引起緊張跟不必要的對立，「這完全是不需要的」。

對於陸委會主委邱垂正稱兩岸關係就是兩岸關係，媒體詢問是否與總統賴清德不同調，另外，對於7月2日大進滿漁船遭中國扣押，馬英九前總統辦公室要賴清德趕快承認九二共識，務實處理兩岸關係。

卓榮泰表示，中華民國就歷史來看，它就是一個主權獨立的國家，中華民國台灣、也是中華民國跟中華人民國互不隸屬，這就是現狀。我們要維持的就是這個現狀，至於說把一些行政上的作業或是疑似違規的行徑牽扯到高層級的政治事件，他覺得是過慮了，而且也不需要，應該要明辨是非，在這個時候，不是任何承認哪一個對方要求我們的條件，就能化解對方對我們的威脅。所以，他希望國人心裡的建設要一致，「我們沒有分裂，對手就不會加倍，我們才會有更大的力量來防衛我們自己」。

立委洪孟楷在立法院國是論壇上痛批民進黨在內政委員會4日審查「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案時，軟禁議事人員是當家鬧事，只為掩蓋施政無能。

立委許宇甄在立法院國是論壇上則是痛批民進黨軟禁議事人員是流氓民進「擋」輪不起，荒唐行徑再破紀錄。

立委許宇甄在立法院國是論壇上則是痛批民進黨軟禁議事人員，「荒唐行徑再破紀錄」。記者蘇健忠／攝影
立委許宇甄在立法院國是論壇上則是痛批民進黨軟禁議事人員，「荒唐行徑再破紀錄」。記者蘇健忠／攝影
立委洪孟楷在立法院國是論壇上痛批民進黨在內政委員會4日審查「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案時，軟禁議事人員，只為掩蓋施政無能。記者蘇健忠／攝影
立委洪孟楷在立法院國是論壇上痛批民進黨在內政委員會4日審查「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案時，軟禁議事人員，只為掩蓋施政無能。記者蘇健忠／攝影

卓榮泰 立法院 行政院 賴清德 馬英九

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