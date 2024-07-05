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轟民進黨變民進「擋」 許宇甄：流氓輸不起

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照

國民黨立委許宇甄今於立法院國是論壇發言，批民進黨是「民進擋」，流氓輸不起，國會改革覆議失敗後，又讓4單位提出釋憲，又想展開遍地罷免，昨日民進黨立委霸占內政委員會癱瘓議事，只要民進黨不同意，什麼法案都不能過嗎？現在是民主獨裁時刻？

許宇甄說，國會改革五法通過後，民進黨、賴清德總統輸不起，無法接受非綠民意在立法院行使調查權，先是讓行政院提出覆議案，再史無前例讓四個單位提出釋憲，如今還想展開遍地烽火式的罷免，先是抹黑她所提的「公職人員選舉罷免法修正草案」，罷免票數應高於當選票數的修法提案。

許宇甄提到，回顧第十屆立法院的選罷法修法提案狀況，時任民進黨立委湯蕙禎，現任立委郭國文、賴瑞隆都有提出罷免票數應該於當選票數的選罷法修正案；當時民進黨立法院黨團總召柯建銘、時任民進黨團幹事長劉世芳等公開表示，應檢討修正罷免制度，還強調罷免門檻有必要提高，並慎重考慮是否有必要維持民意代表可被罷免的制度。

許宇甄說，這幾年罷免案經常發生，這與低門檻的罷免制度設計有很大的關係。罷免的核心精神是課責、具報復性。雖說罷免制度可以讓民眾有機會下架不適任的公職人員，但須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭和政治報復的工具。民主制度需要健全的機制來保護，而不是任由罷免被濫用。

許宇甄指出，2016年選罷法修法後的罷免制度，已形成「罷免比當選容易」的畸形制度，罷免門檻偏低，除了會變相鼓勵罷免，讓敗選一方容易操作罷免，成為選舉的延長賽，更不利民主良善發展，且耗費國家社會資源，因此才會不分黨派，紛紛提出罷免門檻修正案。

許宇甄表示，昨日內政委員會召委高金素梅排定審查選罷法相關修正草案，但民進黨團在柯建銘帶領下，一早霸占內政委員會會議室，杯葛議事運作，沒收議案討論機會，甚至軟禁議事人員，限制人身自由，民進黨為了私利，玩法弄權，成了名符其實的民主進步「擋」。她要問賴清德，這就是賴清德想要的立法院嗎？只要民進黨不同意，什麼法案都不能過嗎？什麼法案都要擋嗎？現在是民主獨裁時刻嗎？

許宇甄最後呼籲，賴清德、民進黨，不要再搞雙重標準，不要再搞政治意識型態操作，不要再搞惡意杯葛限制人身自由，請理性、務實面對選罷法的修法，讓罷免制度能回歸常軌運作，不要讓少數否決多數、死人連署、抄襲名冊等荒謬現象再發生，重塑台灣民主根基。

國會改革 柯建銘 民進黨 罷免 許宇甄 選罷法

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