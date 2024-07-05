盧秀燕邀部會首長台中吃烤肉 李孟諺：有機會可體驗城市美好

交通部7月2日通過台中機場捷運橘線的可行性研究，台中市長盧秀燕昨日北上參加行政院會，向行政院長卓榮泰與交通部長李孟諺致謝。盧秀燕也邀卓揆、李孟諺等若干部會首長，到台中享用烤肉等美食。李孟諺今日受訪，表示如果有機會也希望去體驗台中市的美好。

交通部通過台中機場捷運橘線的可行性研究，盧秀燕除發新聞稿表達感謝外，昨日北上參加行政院會致謝。盧秀燕表示，第二屆台中鍋烤節將自7月15日至8月15日舉辦，為表感謝，歡迎卓榮泰、李孟諺及各部會首長屆時到台中參加，享用美食，多協助台中發展。

李孟諺今日表示，謝謝市長的邀請，台中有非常多美食，如果有機會也希望能夠去體驗這個城市的美好。至於疑有大陸無人機影響南竿機場航班，李說，會請相關單位注意。