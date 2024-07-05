知名媒體疑與詐團關係密切 陳耀祥：調查中

國民黨立委王鴻薇昨日披露，三立與「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係匪淺，謝成立公司的登記地址更於三立大樓3樓。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今日表示，此案正在調查。

王鴻薇昨日指出，三立集團與詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝去年3月成立「萓篆公司」，公司登記地址位於三立大樓3樓，去年4月三立協助詐團洗白，開設節目「BIBO願望合夥人」。

王鴻薇更說，謝詩瑩於協助洗錢後一年，去年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆公司，該公司的監察人林慧珍為三立行動媒體部前副總經理。三立大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意，且3樓所有其他登記公司皆為三立電視創辦人張榮華的公司，只有萓篆公司為謝詩瑩的公司，該公司還是三立子公司出資。三立集團應說明清楚。

陳耀祥今日赴立法院備詢，被媒體問到三立疑與詐團關係密切一事，表示此案正在調查當中，還要再查證。