快訊

比行政大逃亡更悲哀是失去價值 她們辭教職盼找回自我

名醫母親白天絕不上床睡覺，只為訓練「一件事」！

沒事了！F.I.R.樂團前主唱Faye被控誣告恩師陳建寧 今判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新兩國退回兩岸？ 卓揆：不是哪個對方要的條件 就能化解威脅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影

行政院長卓榮泰今天表示，澎湖漁船越界捕撈遭中方扣留事件，希望人船平安，在短暫時間內，中方能保障人身安全，儘速讓人船回到國內，相關交涉都在進行中，也要求中方在這時刻，不要過度升高情勢，引起不必要的緊張和對立，這完全是不需要的。

澎湖籍漁船「大進滿88號」日前在金門東北角海域捕撈小管，因趨近中國大陸「領海基線」，遭中共海警船強行登檢後帶回調查。卓榮泰今天赴立院進行施政總質詢，會前受訪指出，事件發生當時，海巡弟兄非常警覺，希望能及時救援，但沒辦法馬上解決這事情，深感遺憾，希望家屬先心平氣和，也提醒漁民提高警覺，在目前狀況下，不要有任何違規情形，這是對自身安全的保障。

卓榮泰表示，中華民國就歷史來看，就是一個主權獨立國家。中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，這就是歷史現狀，要維持的就是這個現狀。把行政作業、疑似違規情形，牽扯到高層級的政治事件，是過慮了，應該要明辨是非，在這時候不是任何承認對方條件，就能化解威脅，「我們沒有分裂，對手就不會加倍」。

中華民國台灣 卓榮泰 澎湖

延伸閱讀

卓榮泰：優化護理人力制度 建立獎勵金稽核機制

橘線通過速度算快 盧秀燕：相較下卓內閣願意做事有效率

卓榮泰才宣告本月搭火車去花蓮就出事 政院：承諾不變

今年經濟成長率估3.94% 卓揆：明年軍公教待遇合理調升

相關新聞

藍委提離島建設條例引進中資 卓榮泰：國安是優先考量

國民黨立委陳雪生提案修改「離島建設條例」，主張引進陸資參與離島重大公共工程。行政院長卓榮泰今天表示，這會對機場、港口、大...

知名媒體疑與詐團關係密切 陳耀祥：調查中

國民黨立委王鴻薇昨日披露，三立與「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係匪淺，謝成立公司的登記地址更於三立大樓3樓。...

【即時短評】市長保衛戰中間選民成關鍵 謝國樑、童子瑋各有盤算

場景拉回7月1日基隆城際轉運站啟用儀式會場，基隆市長謝國樑與基隆市議長童子瑋落坐時，兩人隔著立委林沛祥相互致意，關係外弛...

【專家之眼】太划算了！「班班喝鮮乳」每年只要11億

日劇中常見到學生營養午餐每頓都提供國產鮮奶，讓國人印象相當深刻。在學者與酪農業的建議下，政府也有意恢復「學童奶」政策，近...

馬辦要賴清德承認九二共識 卓榮泰：承認無法化解威脅

行政院長卓榮泰上午在行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱陪同下出席立法院施政方針報告及備詢，會前受訪針對澎湖漁船越界捕...

轟民進黨變民進「擋」 許宇甄：流氓輸不起

國民黨立委許宇甄今於立法院國是論壇發言，批民進黨是「民進擋」，流氓輸不起，國會改革覆議失敗後，又讓4單位提出釋憲，又想展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。