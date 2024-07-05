新兩國退回兩岸？ 卓揆：不是哪個對方要的條件 就能化解威脅

行政院長卓榮泰今天表示，澎湖漁船越界捕撈遭中方扣留事件，希望人船平安，在短暫時間內，中方能保障人身安全，儘速讓人船回到國內，相關交涉都在進行中，也要求中方在這時刻，不要過度升高情勢，引起不必要的緊張和對立，這完全是不需要的。

澎湖籍漁船「大進滿88號」日前在金門東北角海域捕撈小管，因趨近中國大陸「領海基線」，遭中共海警船強行登檢後帶回調查。卓榮泰今天赴立院進行施政總質詢，會前受訪指出，事件發生當時，海巡弟兄非常警覺，希望能及時救援，但沒辦法馬上解決這事情，深感遺憾，希望家屬先心平氣和，也提醒漁民提高警覺，在目前狀況下，不要有任何違規情形，這是對自身安全的保障。

卓榮泰表示，中華民國就歷史來看，就是一個主權獨立國家。中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，這就是歷史現狀，要維持的就是這個現狀。把行政作業、疑似違規情形，牽扯到高層級的政治事件，是過慮了，應該要明辨是非，在這時候不是任何承認對方條件，就能化解威脅，「我們沒有分裂，對手就不會加倍」。