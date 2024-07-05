民眾黨布局嘉市長選舉 柯文哲赴嘉與青創朋友聚會
嘉市長黃敏惠本屆第4任任期屆滿，下屆市長選戰全新局面，有意參選、出身嘉縣的民眾黨不分區立委張啟楷，勤跑基層積極部署服務。上月黨主席柯文哲與台中市政顧問蔡壁如，聯袂悄悄來嘉市跑行程長達8小時，與青創朋友聚會，被解讀為下屆總統、市長大選，拓展人脈經營。
柯文哲與蔡壁如上月21日從台中趕到嘉市，未公開行程開放媒體受訪，立委張啟楷未隨行，由張嘉義辦公室主任許正憲陪同，柯、蔡與嘉義創新創業委員會年輕朋友聚會，在市區知名公明路小伍妹麻辣涼麵店，享用涼麵美食。
空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷公明路老屋，重新改裝，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎。柯文哲大啖「涼麵搖搖杯」及小菜。
許正憲說，柯文哲、蔡壁如下午2點到嘉市，晚間10點離開，跑行程用餐、與青年朋友聚會聊天，未與黨員幹部開會。據了解，蔡壁如是民眾黨創新創業委員會主委，她帶領的團隊成員約40人，經常與各縣市團隊成員交流，5月間嘉義10多人到台中，這次回訪，創新創業委員會找活動空間大家邊吃邊交換心得，這種交流模式約1個月一次。
張啟楷3日接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪，對2026嘉市長選局直言，如果有機會為市民服務，當然是理想之一。他說自己和嘉市淵源，出生嘉縣東石鄉，國中到嘉市讀書，後升讀嘉中，7兄弟姐妹有4人在嘉市生活。
張啟楷說，市長黃敏惠也是如此，同樣是東石人搬到嘉市生活，當初設嘉義服務處，主席柯文哲和另外7名立委參與，黃敏惠也帶秘書長及多位局處首長出席。他大讚黃敏惠做得很棒，是五星級第一名市長，要向她學習。
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