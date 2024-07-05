【專家之眼】太划算了！「班班喝鮮乳」每年只要11億

日劇中常見到學生營養午餐每頓都提供國產鮮奶，讓國人印象相當深刻。在學者與酪農業的建議下，政府也有意恢復「學童奶」政策，近日卻傳出有人批評政府浪費預算。殊不知，從日本經驗觀之，這項計畫可謂是最值得投資。

依據報載，教育部及農業部規劃的「班班喝鮮乳」計畫，小學一年級至六年級及其附設幼兒園人數為133.5萬人、每週喝2次，每一罐至少195毫升，估計每學年約會喝掉2萬公噸鮮乳，4年預算約需44億台幣。

反對者稱此舉係為了因應紐西蘭乳品2025年進口零關稅，以拯救酪農業者。這種說法與事實差距甚遠，我國早在1966年就已經由「台灣省乳業發展小組」設置的「乳業發展基金」辦理學校鮮乳供應，可惜的是1989年該小組裁撤，學童乳供應也隨之停止。之後營養學家持續呼籲國家恢復實施學童奶政策，並非單純的因為紐奶零關稅，才倉促提出該主張。

由於鮮奶對人類健康效益極佳，尤其是兒童更是顯著，因此全球已經有數十個國家都在推動學童奶計畫，其中又以日本最具代表，早在昭和29（1954）年就通過《學校給食法》，昭和39年再通過《學校給食用牛乳供給對策要綱》第一條明文要求將安全優質的國產牛奶做為學童午餐的主食，除了作為學校午餐外，還要擴大飲用牛奶的群體。並明列費用補貼標準(第三條)。剛開始經濟困頓，係使用聯合國兒童基金會（UNICEF）援助的脫脂奶粉沖泡成牛奶；待國內牛奶產業逐漸成形後，已全面提供學生國產鮮乳。

筆者於前文提過，日本在學校午餐提供的「每日一牛奶」政策，讓發育中孩童獲得穩定鈣質與優質蛋白質等營養的補給。其效果相當顯著，1950年和1994年相比，日本17歲青少年的平均身高大幅增加，男生從161.8公分生長到了170.9公分；女生則從152.7公分生長到158.1公分，實與學童奶政策息息相關。

牛奶為攝取鈣質最好的食物，引用衛福部2021年「國中學生飲食習慣」調查，國中學生僅有56.6%的學生，在過去30天內每天至少喝1次牛奶或食用乳製品。無怪乎，根據衛福部2022 年5月發布的《國民營養健康狀況變遷調查》顯示，鈣質為國人攝取狀況最不足的礦物質，除了1-3歲外，各年齡層均未達建議攝取量，又以學齡兒童最缺乏。

從日本成效卓著的經驗觀之，我國一年補助才約11億元，即可大幅提高學童健康，實有必要早日落實學童奶計畫。個人甚至以為，每周喝2次還不夠，未來應仿效日本做法，每頓營養午餐都提供鮮奶，效果才會顯著。而且當學童養成飲用鮮奶的習慣後，將成為一生的飲食習慣，帶動的經濟與健康效益何止11億元。

值得注意的是，有人以似是而非的理由反對。例如以成本考量或是乳糖不耐症為由，建議改採保久乳取代鮮奶。鮮奶的營養與新鮮程度均非保久乳可比擬，既然國家要推行，沒有理由不選擇國產鮮乳，才能真正促進國人的健康。至於患有乳糖不耐症者，改為保久乳也是罔效，可學習日本用果汁或乳飲料取代，以此論點攻擊鮮奶毫無說服力。